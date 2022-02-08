Политолог Пётр Олещук объяснил, почему президент РФ Владимир Путин не хочет встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским.
По его мнению, власти России не собираются признавать себя субъектом конфликта. Эксперт считает, что Путин намерен заставить Киев сесть за стол переговоров с непризнанными республиками. Такой шаг, отметил Олещук, позволит закрепить статус гражданской войны на Украине без вмешательства РФ.
"Если мы вспомним Минские договорённости или нормандский формат, то Россия, хоть и формально, но позиционируется лишь как гарант выполнения договорённостей", — написал политолог в статье для издания "Главред".
Он подчеркнул: если РФ и Украина на президентском уровне начнут обсуждать вопросы, связанные с Донбассом, то Москва признает своё участие в "этой войне".
"Именно в этом заключается главная причина избегания встречи", — пояснил Олещук.
Эксперт добавил, что дальнейшие перспективы общения Путина и Зеленского выглядят туманными.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Замглавы Минобороны Украины Анна Маляр вступилась за президента РФ Владимира Путина во время "допроса" о возможной войне.