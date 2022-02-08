На Украине объяснили, почему Путин уклоняется от встречи с Зеленским

Политолог Пётр Олещук объяснил, почему президент РФ Владимир Путин не хочет встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским.

По его мнению, власти России не собираются признавать себя субъектом конфликта. Эксперт считает, что Путин намерен заставить Киев сесть за стол переговоров с непризнанными республиками. Такой шаг, отметил Олещук, позволит закрепить статус гражданской войны на Украине без вмешательства РФ.

"Если мы вспомним Минские договорённости или нормандский формат, то Россия, хоть и формально, но позиционируется лишь как гарант выполнения договорённостей", — написал политолог в статье для издания "Главред".

Он подчеркнул: если РФ и Украина на президентском уровне начнут обсуждать вопросы, связанные с Донбассом, то Москва признает своё участие в "этой войне".

"Именно в этом заключается главная причина избегания встречи", — пояснил Олещук.

Эксперт добавил, что дальнейшие перспективы общения Путина и Зеленского выглядят туманными.

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