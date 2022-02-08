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Автор Юлия Миленина

Financial Times: во Франции поняли, что Путин не хочет воевать с Украиной

Мир

После переговоров президента РФ Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона стало ясно, что Россия стремится к деэскалации на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на французских чиновников.

Financial Times: во Франции поняли, что Путин не хочет воевать с Украиной

По информации издания, Макрон и Путин обсудили вывод российских военнослужащих из Белоруссии после окончания учебных тренировок.

При этом отмечается, что сами президенты не сообщали об этом по итогам диалога. Однако FT подчёркивает: Путин пообещал лидеру Франции не предпринимать новых военных инициатив и впоследствии информировать коллег о размещении войск РФ.

"Два источника проинформировали, что соглашение может включать в себя вывод российских сил из Белоруссии в феврале после окончания масштабных учений, в которых задействованы примерно 30 тысяч человек", — сказано в материале.

Чиновники из Франции считают, что в дальнейшем такое сотрудничество приведёт к "структурированному диалогу по коллективной безопасности".

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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