Financial Times: во Франции поняли, что Путин не хочет воевать с Украиной

После переговоров президента РФ Владимира Путина и главы Франции Эммануэля Макрона стало ясно, что Россия стремится к деэскалации на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на французских чиновников.

По информации издания, Макрон и Путин обсудили вывод российских военнослужащих из Белоруссии после окончания учебных тренировок.

При этом отмечается, что сами президенты не сообщали об этом по итогам диалога. Однако FT подчёркивает: Путин пообещал лидеру Франции не предпринимать новых военных инициатив и впоследствии информировать коллег о размещении войск РФ.

"Два источника проинформировали, что соглашение может включать в себя вывод российских сил из Белоруссии в феврале после окончания масштабных учений, в которых задействованы примерно 30 тысяч человек", — сказано в материале.

Чиновники из Франции считают, что в дальнейшем такое сотрудничество приведёт к "структурированному диалогу по коллективной безопасности".

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