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Автор Ольга Лебедева

Путин предупредил о возможности российско-французской войны

Политика

Владимир Путин по итогам встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном предупредил, что вступление Украины в Организацию Североатлантического договора и последующая попытка "вернуть Крым" потенциально могут привести к войне между Россией и Францией.

Путин предупредил о возможности российско-французской войны

Такое заявление российский лидер сделал в ходе совместной с Макроном пресс-конференции, отвечая на вопрос французского журналиста.

"Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Именно это и произойдет, если Украина вступит в НАТО и попытается реализовать свою государственную политику "реинтеграции" Крыма силой, — сказал Путин. — Вы спрашиваете меня, хочет ли Россия вести войну с НАТО — позвольте мне спросить вас, хочет ли НАТО вести войну с Россией?

Нападение Украины на Крым приведет к срабатыванию статьи 5 основополагающего договора НАТО, втянув всю Европу в войну с Россией".

Российский президент напомнил, что наша страна является одной из ведущих мировых атомных держав:

"Победителей не было бы, — констатировал он. — Макрон не желает такого исхода. Я тоже не желаю”.

Напомним, Макрон посетил Москву в понедельник, чтобы обсудить ситуацию на Украине, более широкие вопросы европейской безопасности, а также двусторонние отношения с Россией. На сегодня у него запланирован визит в Киев и переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Темы украина владимир путин эммануэль макрон
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