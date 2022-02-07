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Автор Игорь Рябов

Эксперт Оленченко рассказал, зачем Макрон прилетел в Москву на встречу с Путиным

Мир

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИмЭМО РАН Владимир Оленченко рассказал Pravda.Ru, зачем президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным.

Эксперт Оленченко рассказал, зачем Макрон прилетел в Москву на встречу с Путиным

"Я думаю, что Макрон решает две задачи. Он же напросился на визит. Не мы его звали. Франция является председателем в Евросоюзе. Скорее всего, он хочет себя выставить в роли миротворца. То есть приехать потом домой и сказать, что он уговорил Россию не нападать на Украину. И другой вариант: он может сказать, что он предупредил Москву о санкциях, а в Кремле, якобы, испугались и сказали, что точно не будут нападать на Украину", — сказал Оленченко.

Вторая задача, которую решает Макрон своим визитом в Россию, связана с его переизбранием во Франции, отметил эксперт.

"В апреле состоятся президентские выборы во Франции. Уже в марте будет объявлена президентская кампания. Скорее всего, Макрон будет выставлять свою кандидатуру. И ему очень важно заявить, что он является одним из тех европейских лидеров, которые могут вести диалог с Россией. И поэтому французам надо выбрать его президентом", — заявил собеседник издания.

Важно не то, что Макрон скажет на встрече с Путиным, а то, какие заявления он сделает, когда вернётся во Францию, считает Оленченко.

"Макрон представляет Францию, которая является членом НАТО и союзником США. Конечно, он будет предупреждать, пугать Россию. Тут важно не то, как он будет вести разговор, а что он будет говорить после визита во Франции. Когда Боррель (глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. — Прим. ред.) приезжал, он такой ласковый был, а когда вернулся в Евросоюз, то совершенно на 180 градусов развернулся", — подчеркнул эксперт.

Президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Москву 7 февраля, чтобы встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, а на следующий день посетит Киев. Ранее Макрон заявил, что цель его визита в РФ — не допустить ухудшения ситуации вокруг Украины. На переговорах речь будет идти в том числе о гарантиях безопасности, отметили в Кремле.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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