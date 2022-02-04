Путин проведёт встречу с Макроном 7 февраля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что 7 февраля в Москве президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном. После переговоров будет совместная пресс-конференция.

По словам Пескова, президенты России и Франции обсудят ситуацию с гарантиями безопасности. В частности, Путин выразит коллеге свои озабоченности по поводу ответа США и НАТО по гарантиям безопасности.

Также лидеры двух стран затронут тему двусторонних отношений.

В декабре прошлого года Россия направила США и НАТО проекты соглашений по гарантиям безопасности. Вскоре Вашингтон и альянс передали Москве письменные ответы на её предложения, которые "утекли" в СМИ и были опубликованы в испанской газете El Pais. Судя по опубликованным документам, Североатлантический альянс не принял требования России по безопасности, пообещав усилить своё военное присутствие в Восточной Европе. В НАТО отметили, что не собираются запрещать каким-либо странам вступать в организацию, нарушая тем самым правило "открытых дверей".

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