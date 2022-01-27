США и НАТО заявили РФ ультиматум. Какой будет русская ответка?

Cевероатлантический Альянс отверг требования России по безопасности. Кремль получил ответ от руководства НАТO, в котором обозначено усиление присутствия Запада в Восточной Европе.

Альянс также отказался гарантировать отказ от принятия Украины и Грузии в свои ряды. Политика "открытых дверей" будет сохранена. При этом НАТО предлагает восстановить работу представительств и вернуть диалог формата Россия — НАТО.

Авторы ответа выразили готовность снова установить прямую линию связи для обсуждения вопросов разоружения и контроля над ядерным оружием, включая размещение ракет.

Но своё присутствие в Чёрном море США с союзниками будут увеличивать — якобы в расчёте на деэскалацию конфликта. Со своей стороны, РФ должна вывести свои войска из Украины, Молдовы и Грузии.

Что характерно, в СМИ ответ США опубликован не будет. Госсекретарь Энтони Блинкен выступает за сохранение дипломатии, чему публичность только мешает. США также призвали РФ не публиковать ответ США.

Российские сенаторы уже прокомментировали итоги переговоров. Сенатор Владимир Джабаров высказался в том ключе, что ответ США на предложенные Москвой гарантии безопасности не может удовлетворить Россию, он не может быть принят.

Таким образом, РФ подготовит ответ на реакцию США в течение нескольких дней, в консультациях могут принять участие союзники, в том числе КНР.

Россия определяет такой ответ как прямую конфронтацию и начинает глобальное противостояние.

По этому поводу в проекте "Россия в глобальной политике" отметили, что параметры ответа США и НАТО демонстрируют начало следующей фазы эскалации.

Её содержание — демонстрация силы, но не её применение. Поэтому те, кто ждут вторжения на Украину, будут разочарованы, эта часть психоза продолжит висеть в воздухе, а вот показательное бряцание оружием и игра мускулами в виде наращивания военной активности в чувствительных зонах неизбежны.

Вероятнее всего, инициатива пойдёт от России, ответ с другой стороны, вероятно, в нескольких точках и не один раунд. Параллельно сохраняется политико-дипломатическая коммуникация, Байден и Путин продолжат диалог.

Разумеется, вся ситуация тревожна, но поскольку тотальный крах мира от реальной войны крайне велик для потенциальных участников, она рассматривается как самый последний и самый плохой вариант, в современных условиях фактически проигрышный для всех.

Поэтому цель каждого — избежать её, заменив иными формами поведения. Так что накал страстей может послужить в конечном итоге миру.

Как отмечают авторы проекта The Bell, ясно, что в Москва сочли документы неудовлетворительными.

Блинкен к этим вопросам относится категорично, но оставляет простор для подобия диалога.

То есть США будут защищать свои принципы, (например, "открытые двери" НАТО). При этом Блинкен назвал сферы, где реально сотрудничество — контроль над вооружениями, размещением ударных ракетных систем и прозрачностью проведения учений в Европе.

Столтенберг как представитель НАТО "выкатил" России требование "вывести войска из Грузии, Украины и Молдавии". Он также говорил о необходимости создать прямую линию связи для предотвращения инцидентов и брифингов по учениям, провести диалог о контроле над вооружениями в совете Россия — НАТО.

Россия пока заявила только то, что ответ США "не может быть принят", и пообещала подготовить свой ответ. По мнению экспертов, им может быть всё, что угодно — кроме (пока что) войны. Среди вариантов:

Размещение ракет или военных баз на Кубе и в Венесуэле.

Постоянные визиты ядерных бомбардировщиков в ЕС и США.

Как во время Холодной войны — противостояние армий "дуло в дуло".

Нацеливание ядерных ракет на военные объекты в Европе.

Военный союз с Китаем.

Отправка флотов и "новых вооружений" к границам США.

Признание или поддержка оружием ЛДНР.

Множество иных вариантов…

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