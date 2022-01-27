EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Владимир Васютченко

Лавров: в ответе США по гарантиям безопасности позитивной реакции нет

Мир

В полученном Москвой ответе США по гарантиям безопасности отсутствует "позитивная реакция" по главной теме — нерасширению НАТО на Восток и отказу от размещения вооружений, способных угрожать РФ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Лавров: в ответе США по гарантиям безопасности позитивной реакции нет

"По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет", — цитирует министра сайт ведомства.

По словам Лаврова, в настоящее время в МИД РФ изучают ответ американской стороны. Министр отметил, что в нём есть предпосылки для взаимодействия, но "по второстепенным темам".

Лавров допустил, что содержание ответа США очень скоро станет широко известно из-за неизбежной утечки.

"Он согласован со всеми союзниками США и украинской стороной. Нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время он "утечёт",- отметил министр.

Он подтвердил также получение ответа по гарантиям безопасности от генсека НАТО Йенса Столтенберга. По словам Лаврова, сейчас оба документа рассматриваются "в комплексе".

Глава МИД добавил, что по итогам межведомственного согласования об ответах Вашингтона и альянса будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, который примет решения о дальнейших шагах.

РФ обнародовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности в конце 2021 года. В январе они обсуждались на российско-американских переговорах в Женеве, а также на заседаниях Совета Россия — НАТО и постоянного совета ОБСЕ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Будет ли война между Россией и Западом в 2022-ом? Политолог удивил ответом
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сергей лавров
Новости
Путин и Беглов обсудят проблемы мусора и снега
Садальский подметил парадокс пандемии COVID-19: непривитых в самолёт не пускают
Лавров: в ответе США по гарантиям безопасности позитивной реакции нет
Песков: Россия даст ответ на требования США по гарантиям, нужно время
В Кремле охарактеризовали отношения РФ и Запада: "Напоминают холодную войну"
Лазарев объяснил, почему разгуливает на отдыхе в плавках: "Шорты парусят"
Мэр Мариуполя Бойченко заявил, что Запад нагнетает ситуацию на Украине
Что-то стало понятно? Президент Литвы посоветовал НАТО "не бряцать оружием"
Экс-сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотиков в РФ
Разин рассказал о злоключениях Шатунова в штате Флорида США: "Началось"
Последние материалы
Лазарев объяснил, почему разгуливает на отдыхе в плавках: "Шорты парусят"
Война с Украиной в 2022: где остановится армия Путина?
Мэр Мариуполя Бойченко заявил, что Запад нагнетает ситуацию на Украине
Что-то стало понятно? Президент Литвы посоветовал НАТО "не бряцать оружием"
Экс-сотрудника посольства США обвинили в контрабанде и хранении наркотиков в РФ
Разин рассказал о злоключениях Шатунова в штате Флорида США: "Началось"
Москалькова: россияне в ДНР и ЛНР просят о помощи
Педиатр Левадная назвала самые опасные симптомы "омикрона" у детей
Оклахомская мозаика: сделано до появления человечества?
Шнур высмеял идею с паспортами болельщиков
Популярное
Здоровье
Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"

Врач Александр Мясников озвучил неочевидный признак развития рака. Как отметил специалист, наличие опасного заболевания можно определить по состоянию рук.

Врач Мясников назвал неочевидный признак рака: "Обратите внимание на руки"
В Новгородской области, в печи дома пропавшей девочки, нашли чьи-то кости
Происшествия
В Новгородской области, в печи дома пропавшей девочки, нашли чьи-то кости
Здоровье
Мясников об опасности лечения кроверазжижающими препаратами: "Кровоизлияние"
Политика. Новости и аналитика
Багдасаров: "Вот и всё. Скоро начнётся война"
Ирина Шлионская Оклахомская мозаика: сделано до появления человечества? Ирина Шлионская Усам Оздемиров США делают бизнес на крови, а страдает Европа Усам Оздемиров Андрей Мартынюк Англосаксы в панике: эвакуируют своих из Украины Андрей Мартынюк
Мир. Новости мира
Переговоры России и Украины по Донбассу в Париже продлились почти девять часов
Мир. Новости мира
Депутат Никонов об ответе США: "Похоже, начнём вооружать ДНР и ЛНР"
Кто напал на Казахстан? Власти знают, но упорно молчат
Бывший СССР
Кто напал на Казахстан? Власти знают, но упорно молчат
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников