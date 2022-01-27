Лавров: в ответе США по гарантиям безопасности позитивной реакции нет

В полученном Москвой ответе США по гарантиям безопасности отсутствует "позитивная реакция" по главной теме — нерасширению НАТО на Восток и отказу от размещения вооружений, способных угрожать РФ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет", — цитирует министра сайт ведомства.

По словам Лаврова, в настоящее время в МИД РФ изучают ответ американской стороны. Министр отметил, что в нём есть предпосылки для взаимодействия, но "по второстепенным темам".

Лавров допустил, что содержание ответа США очень скоро станет широко известно из-за неизбежной утечки.

"Он согласован со всеми союзниками США и украинской стороной. Нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время он "утечёт",- отметил министр.

Он подтвердил также получение ответа по гарантиям безопасности от генсека НАТО Йенса Столтенберга. По словам Лаврова, сейчас оба документа рассматриваются "в комплексе".

Глава МИД добавил, что по итогам межведомственного согласования об ответах Вашингтона и альянса будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, который примет решения о дальнейших шагах.

РФ обнародовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности в конце 2021 года. В январе они обсуждались на российско-американских переговорах в Женеве, а также на заседаниях Совета Россия — НАТО и постоянного совета ОБСЕ.

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