В РФ запустили "обратный отсчёт" в ожидании ответа по гарантиям безопасности

В РФ запустили "обратный отсчёт" в ожидании ответа Вашингтона и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, заявил руководитель российской делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Наступает момент истины, когда Запад либо принимает наши предложения, либо будут найдены иные способы обеспечения безопасности России… Обратный отсчет пошёл", — цитирует ТАСС заявление дипломата на заседании Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ.

Гаврилов отметил, что добрая воля и готовность сторон к компромиссу помогли бы добиться взаимоприемлемых развязок сложившейся ситуации.

РФ обнародовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности в конце прошлого года. Их обсуждению были посвящены российско-американские переговоры в Женеве 9-10 января, заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе 12 января и постоянного совета ОБСЕ 13 января. По итогам переговоров Вашингтон и НАТО обещали письменно ответить на предложения РФ по гарантиям безопасности.

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