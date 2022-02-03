Президент Аргентины Фернандес заявил о долге страны перед РФ

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что его страна теперь в долгу перед Россией за поставки вакцины против коронавируса "Спутник V".

"Россия первая озаботилась тем, чтобы Аргентина получила вакцину от коронавируса", — сказал он на пресс-конференции после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

До встречи с Фернандесом российский лидер отметил, что Аргентина стала первым государством в Западном полушарии, которая зарегистрировала "Спутник V".

Фернандес назвал визит в Россию "чудесным" и сказал, что сожалеет из-за отсутствия возможности остаться в Москве ещё на несколько дней, поскольку 4 февраля он должен принять участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил, что на церемонии открытия Олимпиады в Пекине могут встретиться президенты РФ и Украины.

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