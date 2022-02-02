Der Spiegel : поляки обвинили Германию в "бездействии" в отношении Украины

Польский экс-глава МИД Радослав Сикорский потребовал от Германии пересмотреть свою позицию в отношении поставок оружия на Украину. Бывший министр заявил, что если этого не случится, то "бездействие" можно расценивать как, то, что Берлин "за войну".

Сикорский подчеркнул, что подобными решениями власти ФРГ "пошатнули" к себе доверие.

"Правда, о немецком бездействии приходится говорить не в полной мере: ведь немцы энергично содействовали строительству балтийского газопровода "Северный поток — 2" и его завершению. На себя немцы работают", — написал в статье под названием "Кто против оружия для Украины, тот за войну" Сикорский в журнале Der Spiegel.

При этом Сикорский отметил, что "нечестно", что более "бедные страны" тратят деньги на безопасность "богатых" стран, таких как Германия, пока Берлин бездействует. И ФРГ должна осознать ответственность за безопасность в ЕС, а не "корениться" с другими государствами.

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