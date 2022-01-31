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Автор Владимир Васютченко

Польша передаст оборонительное вооружение Украине

Мир

Власти Польши приняли решение о предоставлении Украине оборонительного вооружения. Об этом сообщил глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Польша передаст оборонительное вооружение Украине

"Принято решение о передаче Украине оборонительного вооружения", - цитирует заявление руководителя ведомства РИА Новости.

По словам Солоха, Украине предполагается передать несколько десятков тысяч единиц вооружений. При этом глава Бюро нацбезопасности не уточнил, о каком конкретно оружии идёт речь.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у стран-членов альянса разные мнения относительно поставок Украине оружия.

"Что касается оборонительного вооружения, то у союзников разные взгляды. Некоторые союзники, например, Британия, США и страны Прибалтики поставляют его Украине", — заявил глава НАТО.

При этом в Германии уже не один раз заявляли, что не намерены поставлять оружие Украине. Кроме того, власти ФРГ запретили Эстонии передавать Киеву артиллерию немецкого производства.

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