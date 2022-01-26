Госдеп США не уверен во вторжении России на Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в Госдепартаменте заявил, что американская сторона не может быть уверенной в вооружённой операции России на Украине. По его словам, рекомендации Госдепа гражданам США покинуть восточноевропейскую страну не означают обязательного "вторжения" со стороны РФ.

"Мы не знаем, будет дальше Россия проявлять агрессию в отношении Украины или нет. У России, вероятно, нет твёрдого решения. Но мы в любом случае обязаны разослать сообщения американцам, которые там находятся. Только Россия решит, что произойдёт, но мы готовы к любому развитию событий", — заявил Блинкен.

Западные СМИ на протяжении нескольких недель сообщают о неминуемом "вторжении" России на Украину. Киевский генерал Александр Павлюк, командующий операцией ВСУ в Донбассе, ранее назвал вероятную дату наступления войск РФ и связал её с окончанием Олимпийских игр в Пекине.

В Донецке и Луганске также говорят о скорой войне. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что войска Украины полностью готовы перейти в наступление на республики.

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