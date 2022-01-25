Генерал Павлюк назвал "дату вторжения" России на Украину

В Киеве считают, что Россия нападёт на Украину 20 февраля, заявил командующий Операцией объединённых сил страны в Донбассе Александр Павлюк.

В интервью The Times он подчеркнул: согласно одному из сценариев, глава РФ Владимир Путин вряд ли начнёт вооружённое вторжение с 4 по 20 февраля, ведь в это время будут проходить зимние Олимпийские игры в Китае.

Кроме того, отметил Павлюк, до этого периода запланированы военные учения России и Белоруссии. Генерал полагает, что именно 20 февраля, сразу после завершения Олимпиады, РФ "нападёт на Украину".

"Это дата, которая нас беспокоит", — поделился военнослужащий.

В иностранных спецслужбах убеждены: в начале боевой операции РФ перебросит силы на восток Украины, в том числе по железной дороге, сообщается в материале.

Западные СМИ продолжают публиковать материалы о "готовящемся нападении" России на украинские земли. Однако в Кремле уже неоднократно опровергали эту информацию.

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