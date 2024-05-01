Mercedes держит марку: цены останутся высокими, несмотря на убытки

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Mercedes-Benz отказывается от скидок, несмотря на падение квартальной прибыли

1:34
Авто

Mercedes-Benz объявил о том, что не будет участвовать в гонке скидок и намерен защищать высокие уровни цен на свои роскошные автомобили. Это заявление следует за снижением квартальной прибыли до 30% до 3,86 миллиарда евро, что совпадает с оценками LSEG в 3,87 миллиарда евро.

Mercedes-Benz отказывается от скидок, несмотря на падение квартальной прибыли
Фото: Wikipedia by MikesPhotos from Pixabay is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В дивизионе Mercedes-Benz Cars доходность от продаж упала до 9,6% с 14,9% годом ранее, при этом продажи автомобилей снизились на 8% до 462,978 единиц. Компания отмечает, что падение продаж связано с переходом на новые модели в сегменте высококлассных автомобилей и затратами, связанными с цепочками поставок. Несмотря на это, Mercedes-Benz ожидает улучшения объемов продаж во втором квартале и намерен удерживать текущие высокие уровни цен.

При этом свободный денежный поток от промышленной деятельности группы вырос на 3,2% до 2,23 миллиарда евро. Финансовый директор Харальд Вильгельм подтвердил, что компания остается бдительной в отношении глобальной макроэкономической и геополитической обстановки, подтверждая прогноз на 2024 год о стабильных продажах и немного ниже уровня EBIT по сравнению с прошлым годом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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