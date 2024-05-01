Иран, Германия и Россия лидируют по числу туристов в Турции за первый квартал 2024 года

Турция привлекла 7,04 млн иностранных туристов в начале 2024 года

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Иран, Германия и Россия оказались в топе стран, отправивших наибольшее количество туристов в Турцию в первом квартале текущего года. Согласно статистике, опубликованной Министерством культуры и туризма Турции, с января по март в страну приехали 737,5 тыс. иранцев, 688 тыс. немцев и 682 тыс. россиян, что составило 10,6%, 9,7% и 9,6% от общего числа посетивших республику иностранных гостей.

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Доля иранских посетителей увеличилась на 4% по сравнению с прошлым годом, в то время как количество российских туристов снизилось на 3%.

В число пяти наиболее активных отправителей туристов также вошли Болгария с 575 тыс. посетителями и Грузия с 329 тыс. В общем, за первые три месяца 2024 года Турцию посетило 7,04 млн иностранцев, что на 13,37% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Стамбул (3,76 млн посетителей) и Анталья (857 тыс.) остаются самыми популярными направлениями среди иностранных туристов.