Страны Группы семи заявили, что им удалось снизить зависимость от ископаемого топлива из России

Страны Группы семи (G7) достигли значительного прогресса в уменьшении зависимости от российских ископаемых топлив, в частности за счет мер по энергосбережению. Это заявление было сделано на встрече министров энергетики в Турине.
Они также отметили глобальное влияние российско-украинского конфликта на энергоснабжение и цены на газ, подчеркнув стремление к использованию чистой энергии, сообщает ТАСС.
С декабря 2022 года Евросоюз ввел эмбарго на закупки российской нефти и нефтепродуктов, что привело к значительному снижению импорта российского газа ЕС.
Стас Михайлов, известный российский исполнитель, отметил свой 55-летний юбилей крупным концертом.