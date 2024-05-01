Страны Группы семи заявили, что им удалось снизить зависимость от ископаемого топлива из России

Страны G7 заявили о снижении зависимости от российского ископаемого топлива

0:40 Your browser does not support the audio element. Экономика

Страны Группы семи (G7) достигли значительного прогресса в уменьшении зависимости от российских ископаемых топлив, в частности за счет мер по энергосбережению. Это заявление было сделано на встрече министров энергетики в Турине.

Фото: Wikipedia by Aliev-Rage11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Они также отметили глобальное влияние российско-украинского конфликта на энергоснабжение и цены на газ, подчеркнув стремление к использованию чистой энергии, сообщает ТАСС.

С декабря 2022 года Евросоюз ввел эмбарго на закупки российской нефти и нефтепродуктов, что привело к значительному снижению импорта российского газа ЕС.