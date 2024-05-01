Паста с курицей и грибами в одной ёмкости: вам не придётся мыть кучу посуды после готовки

Предлагаем вам удачный рецепт пасты с грибами и курицей, после приготовления которого не нужно перемывать кучу посуды. Паста с соусом в одной делается за 15 минут в одной-единственной ёмкости, а дополнить ваше блюдо можно остатками мяса и овощей после ужина, приготовленного накануне.
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Ингредиенты:
• оливковое масло — 2 ст. л.;
• чеснок — 4 зубчика;
• репчатый лук (среднего размера) — 1 шт.;
• куриное филе — 300 г;
• грибы — 300 г;
• куриный бульон — 2 стакана;
• томаты в собственном соку — 900 г;
• вода — 1 стакан;
• паста — 450 г;
• свежая зелень, тёртый сыр — для подачи.
Приготовление:
Разогрейте оливковое масло в сковороде, кастрюле или сотейнике с толстыми стенками, положите туда грибы и обжарьте их с луком, пока они не станут сухими, без жидкости.
Добавьте к грибам измельчённый чеснок.
К грибам с луком добавьте воду и бульон (можно одну только воду), и консервированные помидоры, измельчённые до состояния кашицы.
Когда вода закипит, положите в неё пасту.
Варите пасту в течение 15 минут на умеренном огне. Готовую пасту украсьте тёртым сыром и измельчённой зеленью.
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Паста с курицей и грибами! Очень вкусный и простой рецепт!