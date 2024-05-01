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Паста с курицей и грибами в одной ёмкости: вам не придётся мыть кучу посуды после готовки

Для тех, кто не хочет долго стоять у плиты: паста с курицей и грибами в одной посуде

1:28
Еда

Предлагаем вам удачный рецепт пасты с грибами и курицей, после приготовления которого не нужно перемывать кучу посуды. Паста с соусом в одной делается за 15 минут в одной-единственной ёмкости, а дополнить ваше блюдо можно остатками мяса и овощей после ужина, приготовленного накануне.

Для тех, кто не хочет долго стоять у плиты: паста с курицей и грибами в одной посуде
Фото: commons.wikimedia.org by Alpha is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

• оливковое масло — 2 ст. л.;

• чеснок — 4 зубчика;

• репчатый лук (среднего размера) — 1 шт.;

• куриное филе — 300 г;

• грибы — 300 г;

• куриный бульон — 2 стакана;

• томаты в собственном соку — 900 г;

• вода — 1 стакан;

• паста — 450 г;

• свежая зелень, тёртый сыр — для подачи.

Приготовление:

  1. Разогрейте оливковое масло в сковороде, кастрюле или сотейнике с толстыми стенками, положите туда грибы и обжарьте их с луком, пока они не станут сухими, без жидкости.
  2. Добавьте к грибам измельчённый чеснок.
  3. К грибам с луком добавьте воду и бульон (можно одну только воду), и консервированные помидоры, измельчённые до состояния кашицы.
  4. Когда вода закипит, положите в неё пасту.
  5. Варите пасту в течение 15 минут на умеренном огне. Готовую пасту украсьте тёртым сыром и измельчённой зеленью.
Паста с курицей и грибами! Очень вкусный и простой рецепт!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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