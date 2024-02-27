Паста со сливочно-грибным соусом: плавленый сыр придаёт ей особую нежность

Паста со сливочно-грибным соусом и плавленым сыром: сплошное наслаждение вкусом

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт пасты со сливочно-грибным соусом и плавленым сыром от сайта "Едим Дома" выглядит очень аппетитным! В этом блюде удачно сочетаются сливочно-грибной соус с лёгким чесночным ароматом и плавленым сыром. Попробуйте — это очень вкусно!

Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

— Спагетти — 130 г

— Свежие шампиньоны — 250 г

— Сливки 10-20% — 200 мл

— Плавленый сыр — 90 г

— Лук белый — 1 шт.

— Чеснок — 2 зубчика

— Соль, перец черный молотый

Приготовление:

Сварите спагетти в подсоленной воде до готовности, откиньте на дуршлаг, оставив воду. Добавьте кусочек сливочного масла, если хотите. Нарежьте грибы и лук. Грибы обжарьте на сухой сковороде, затем добавьте растительное масло, соль, перец, чеснок (по желанию) и италбянские травы. Влейте сливки, доведите до кипения, добавьте плавленый сыр, перемешайте до гладкости, пробуйте на соль. Добавьте спагетти в соус, перемешайте, по желанию добавьте немного воды от варки спагетти. Накройте крышкой и оставьте настояться.

Готово! Приятного аппетита вашим близким, они точно оценят это вкусовое наслаждение!