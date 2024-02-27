Паста со сливочно-грибным соусом: плавленый сыр придаёт ей особую нежность

Рецепт пасты со сливочно-грибным соусом и плавленым сыром от сайта "Едим Дома" выглядит очень аппетитным! В этом блюде удачно сочетаются сливочно-грибной соус с лёгким чесночным ароматом и плавленым сыром. Попробуйте — это очень вкусно!
Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.
Ингредиенты:
— Спагетти — 130 г — Свежие шампиньоны — 250 г — Сливки 10-20% — 200 мл — Плавленый сыр — 90 г — Лук белый — 1 шт. — Чеснок — 2 зубчика — Соль, перец черный молотый
Приготовление:
Сварите спагетти в подсоленной воде до готовности, откиньте на дуршлаг, оставив воду. Добавьте кусочек сливочного масла, если хотите.
Нарежьте грибы и лук.
Грибы обжарьте на сухой сковороде, затем добавьте растительное масло, соль, перец, чеснок (по желанию) и италбянские травы.
Влейте сливки, доведите до кипения, добавьте плавленый сыр, перемешайте до гладкости, пробуйте на соль.
Добавьте спагетти в соус, перемешайте, по желанию добавьте немного воды от варки спагетти. Накройте крышкой и оставьте настояться.
Готово! Приятного аппетита вашим близким, они точно оценят это вкусовое наслаждение!
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