Макароны в аппетитной овощной заливке: новый взгляд на привычный гарнир

Предлагаем вам простой и удивительно вкусный рецепт макарон в овощной заливке. Это блюдо от сайта "Поварёнок.ру" отлично подойдёт для тех, кто хочет быстро приготовить вкусный обед или ужин с минимальными усилиями и использованием простых доступных ингредиентов.
Фото: commons.wikimedia.org by Xuzicheng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты (на 4 порции_:
— 500 г макаронных изделий или макарон — 2 средних лука репчатого — 1 большая морковь — 2 зубчика чеснока (по вкусу) — 2 столовые ложки томатной пасты (можно заменить на кетчуп или томатный сок) — 1 помидор (по желанию) — 1 чайная ложка сладкой паприки — соль и специи по вкусу
Приготовление:
Измельчите лук, морковь и чеснок в блендере или нарежьте их мелкими кубиками. Обжарьте овощи на смеси растительного и сливочного масла до мягкости. Добавьте томатную пасту (или кетчуп/томатный сок) и обжарьте все вместе около 5 минут, чтобы смесь приобрела более глубокий вкус. Добавьте сладкую паприку и приправьте солью и специями по своему вкусу.
Сварите макароны согласно инструкции на упаковке до альденте — состояния, когда они еще слегка жёсткие. Откиньте их на дуршлаг, но не полностью вытряхивайте воду. Оставьте немного влаги, чтобы макароны не пересохли.
Добавьте приготовленную овощную заливку к макаронам и хорошо перемешайте, чтобы каждая спираль обволакивалась соусом. Если паста кажется сухой, добавьте немного оставшейся от варки воды.
Если хотите получить более кремообразную текстуру, можно добавить немного сливок или молока и тщательно перемешать.
Опционально, можно добавить нарезанный помидор для дополнительной свежести и аромата. Перемешайте все ингредиенты.
Подавайте макароны в овощной заливке горячими и посыпьте свежей зеленью или натёртым сыром по своему вкусу.
Приятного аппетита! Наслаждайтесь этим простым, но вкусным блюдом, которое вполне можно приготовить в будний день. Оно понравится даже самым привередливым гурманам и станет отличным вариантом для быстрого и сытного обеда или ужина.
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ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ РЕЦЕПТ, МАКАРОНЫ С ОВОЩАМИ НА СКОВОРОДЕ! ТАКИХ ВКУСНЫХ МАКАРОН Я ЕЩЁ НЕ ЕЛ!
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