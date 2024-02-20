Макароны в аппетитной овощной заливке: новый взгляд на привычный гарнир

Макароны в овощной заливке: вкусный гарнир с минимумом усилий

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам простой и удивительно вкусный рецепт макарон в овощной заливке. Это блюдо от сайта "Поварёнок.ру" отлично подойдёт для тех, кто хочет быстро приготовить вкусный обед или ужин с минимальными усилиями и использованием простых доступных ингредиентов.

Фото: commons.wikimedia.org by Xuzicheng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты (на 4 порции_:

— 500 г макаронных изделий или макарон

— 2 средних лука репчатого

— 1 большая морковь

— 2 зубчика чеснока (по вкусу)

— 2 столовые ложки томатной пасты (можно заменить на кетчуп или томатный сок)

— 1 помидор (по желанию)

— 1 чайная ложка сладкой паприки

— соль и специи по вкусу

Приготовление:

Измельчите лук, морковь и чеснок в блендере или нарежьте их мелкими кубиками. Обжарьте овощи на смеси растительного и сливочного масла до мягкости. Добавьте томатную пасту (или кетчуп/томатный сок) и обжарьте все вместе около 5 минут, чтобы смесь приобрела более глубокий вкус. Добавьте сладкую паприку и приправьте солью и специями по своему вкусу. Сварите макароны согласно инструкции на упаковке до альденте — состояния, когда они еще слегка жёсткие. Откиньте их на дуршлаг, но не полностью вытряхивайте воду. Оставьте немного влаги, чтобы макароны не пересохли. Добавьте приготовленную овощную заливку к макаронам и хорошо перемешайте, чтобы каждая спираль обволакивалась соусом. Если паста кажется сухой, добавьте немного оставшейся от варки воды. Если хотите получить более кремообразную текстуру, можно добавить немного сливок или молока и тщательно перемешать. Опционально, можно добавить нарезанный помидор для дополнительной свежести и аромата. Перемешайте все ингредиенты. Подавайте макароны в овощной заливке горячими и посыпьте свежей зеленью или натёртым сыром по своему вкусу.

Приятного аппетита! Наслаждайтесь этим простым, но вкусным блюдом, которое вполне можно приготовить в будний день. Оно понравится даже самым привередливым гурманам и станет отличным вариантом для быстрого и сытного обеда или ужина.