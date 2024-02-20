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Макароны в аппетитной овощной заливке: новый взгляд на привычный гарнир

Макароны в овощной заливке: вкусный гарнир с минимумом усилий

2:10
Еда

Предлагаем вам простой и удивительно вкусный рецепт макарон в овощной заливке. Это блюдо от сайта "Поварёнок.ру" отлично подойдёт для тех, кто хочет быстро приготовить вкусный обед или ужин с минимальными усилиями и использованием простых доступных ингредиентов.

Макароны в овощной заливке: вкусный гарнир с минимумом усилий
Фото: commons.wikimedia.org by Xuzicheng is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты (на 4 порции_:

— 500 г макаронных изделий или макарон
— 2 средних лука репчатого
— 1 большая морковь
— 2 зубчика чеснока (по вкусу)
— 2 столовые ложки томатной пасты (можно заменить на кетчуп или томатный сок)
— 1 помидор (по желанию)
— 1 чайная ложка сладкой паприки
— соль и специи по вкусу

Приготовление:

  1. Измельчите лук, морковь и чеснок в блендере или нарежьте их мелкими кубиками. Обжарьте овощи на смеси растительного и сливочного масла до мягкости. Добавьте томатную пасту (или кетчуп/томатный сок) и обжарьте все вместе около 5 минут, чтобы смесь приобрела более глубокий вкус. Добавьте сладкую паприку и приправьте солью и специями по своему вкусу.
  2. Сварите макароны согласно инструкции на упаковке до альденте — состояния, когда они еще слегка жёсткие. Откиньте их на дуршлаг, но не полностью вытряхивайте воду. Оставьте немного влаги, чтобы макароны не пересохли.
  3. Добавьте приготовленную овощную заливку к макаронам и хорошо перемешайте, чтобы каждая спираль обволакивалась соусом. Если паста кажется сухой, добавьте немного оставшейся от варки воды.
  4. Если хотите получить более кремообразную текстуру, можно добавить немного сливок или молока и тщательно перемешать.
  5. Опционально, можно добавить нарезанный помидор для дополнительной свежести и аромата. Перемешайте все ингредиенты.
  6. Подавайте макароны в овощной заливке горячими и посыпьте свежей зеленью или натёртым сыром по своему вкусу.

Приятного аппетита! Наслаждайтесь этим простым, но вкусным блюдом, которое вполне можно приготовить в будний день. Оно понравится даже самым привередливым гурманам и станет отличным вариантом для быстрого и сытного обеда или ужина.

ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ РЕЦЕПТ, МАКАРОНЫ С ОВОЩАМИ НА СКОВОРОДЕ! ТАКИХ ВКУСНЫХ МАКАРОН Я ЕЩЁ НЕ ЕЛ!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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