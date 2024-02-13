Паста с красной рыбой, помидорами и сливками: готовится, пока варятся макароны

Паста с красной рыбкой хороша тем, что это не просто очень вкусно — это блюдо готовится просто моментально. Вся подготовительная работа длится не дольше, чем варятся макароны! Побалуйте себя и своих близких восхитительной пастой от VK-сообщества "Ленивый кулинар" — вы не пожалеете!
Фото: flickr.com by kawanet is licensed under CC BY 2.0.
Вам потребуются (пропорции произвольные):
помидоры (2-3 штуки),
пачка макарон,
филе красной рыбы (например, горбуши),
пучок шпината,
сливки (20% жирности),
соль,
итальянская приправа.
Приготовление
Режем филе красной рыбы на кубики, а также нарезаем помидоры.
Если шпинат молодой, оставляем его без изменений, а если листочки шпината уже немного старше, слегка его рубим.
Затем, на разогретой сковороде с растительным маслом, обжариваем кубики помидоров в течение двух минут на среднем огне.
Добавляем нарезанную рыбу к помидорам, приправляем солью и обжариваем все вместе в течение примерно 3-4 минут.
Затем добавляем шпинат и сливки, аккуратно перемешиваем и уменьшаем огонь до минимума, тушим все вместе еще минуту-полторы.
Наше блюдо готово! Получается очень быстро, вкусно и идеально. Можно подать на красивую тарелку с макаронами, которые успели свариться, и сверху положить слой сливочной рыбки. Приятного аппетита!
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