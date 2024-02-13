Паста с красной рыбой, помидорами и сливками: готовится, пока варятся макароны

Паста с красной рыбой, сливками и помидорами: готовится в мгновение ока

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Паста с красной рыбкой хороша тем, что это не просто очень вкусно — это блюдо готовится просто моментально. Вся подготовительная работа длится не дольше, чем варятся макароны! Побалуйте себя и своих близких восхитительной пастой от VK-сообщества "Ленивый кулинар" — вы не пожалеете!

Фото: flickr.com by kawanet is licensed under CC BY 2.0.

Вам потребуются (пропорции произвольные):

помидоры (2-3 штуки),

пачка макарон,

филе красной рыбы (например, горбуши),

пучок шпината,

сливки (20% жирности),

соль,

итальянская приправа.

Приготовление

Режем филе красной рыбы на кубики, а также нарезаем помидоры. Если шпинат молодой, оставляем его без изменений, а если листочки шпината уже немного старше, слегка его рубим. Затем, на разогретой сковороде с растительным маслом, обжариваем кубики помидоров в течение двух минут на среднем огне. Добавляем нарезанную рыбу к помидорам, приправляем солью и обжариваем все вместе в течение примерно 3-4 минут. Затем добавляем шпинат и сливки, аккуратно перемешиваем и уменьшаем огонь до минимума, тушим все вместе еще минуту-полторы.

Наше блюдо готово! Получается очень быстро, вкусно и идеально. Можно подать на красивую тарелку с макаронами, которые успели свариться, и сверху положить слой сливочной рыбки. Приятного аппетита!