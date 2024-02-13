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Паста с красной рыбой, помидорами и сливками: готовится, пока варятся макароны

Паста с красной рыбой, сливками и помидорами: готовится в мгновение ока

1:23
Еда

Паста с красной рыбкой хороша тем, что это не просто очень вкусно — это блюдо готовится просто моментально. Вся подготовительная работа длится не дольше, чем варятся макароны! Побалуйте себя и своих близких восхитительной пастой от VK-сообщества "Ленивый кулинар" — вы не пожалеете!

Паста с красной рыбой, сливками и помидорами: готовится в мгновение ока
Фото: flickr.com by kawanet is licensed under CC BY 2.0.

Вам потребуются (пропорции произвольные):

  • помидоры (2-3 штуки),
  • пачка макарон,
  • филе красной рыбы (например, горбуши),
  • пучок шпината,
  • сливки (20% жирности),
  • соль,
  • итальянская приправа.

Приготовление

  1. Режем филе красной рыбы на кубики, а также нарезаем помидоры.
  2. Если шпинат молодой, оставляем его без изменений, а если листочки шпината уже немного старше, слегка его рубим.
  3. Затем, на разогретой сковороде с растительным маслом, обжариваем кубики помидоров в течение двух минут на среднем огне.
  4. Добавляем нарезанную рыбу к помидорам, приправляем солью и обжариваем все вместе в течение примерно 3-4 минут.
  5. Затем добавляем шпинат и сливки, аккуратно перемешиваем и уменьшаем огонь до минимума, тушим все вместе еще минуту-полторы.

Наше блюдо готово! Получается очень быстро, вкусно и идеально. Можно подать на красивую тарелку с макаронами, которые успели свариться, и сверху положить слой сливочной рыбки. Приятного аппетита!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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