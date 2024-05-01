Стрессовое переедание: причины и способы борьбы

Причины стрессового переедания и способы прекращения этой привычки

2:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В условиях стресса и тревожности многие люди прибегают к сладкой или калорийной пище. По данным исследований, 40% людей время от времени употребляют сладости в состоянии нервозности, 12% всегда, а около 7% переживают сильный стресс, прибегая к перееданию.

Фото: commons.wikimedia.org by Mohans1995 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Этот феномен связан с активным выделением гормона стресса — кортизола, который является сигналом к мобилизации ресурсов организма. У людей, склонных к перееданию в стрессовых ситуациях, часто наблюдается повышенное содержание кортизола в крови, что создает желание употребить калорийную пищу. Это объясняется стандартной реакцией организма на стресс — борьба или бегство, для которой требуется быстрая энергия. Таким образом, организм стремится запастись энергией, повышая аппетит и побуждая к употреблению калорийной пищи, которая, если не используется, откладывается в виде жировых запасов.

Чтобы справиться с привычкой переедания в стрессовых ситуациях, важно научиться различать реальный голод от эмоционального. Настоящий голод развивается постепенно и сопровождается ощущением пустоты в желудке, а также предпочтением более сытных блюд. Эмоциональный голод, напротив, чаще ведет к выбору "вредной" пищи, такой как фастфуд или сладости.

Существуют различные способы борьбы с перееданием во время стресса. Это может быть развитие здоровых ритуалов для снятия стресса, таких как занятия хобби или прогулки на свежем воздухе. Физическая активность также способствует снижению уровня стресса.

Для улучшения эмоционального состояния можно обратиться к натуральным препаратам, таким как гомеострес, который помогает снизить тревожность днем и улучшить качество сна ночью. Также важно обогатить рацион продуктами, содержащими магний, витамин С и группу В, так как эти микронутриенты играют ключевую роль в поддержании нервной системы и снижении реакции на стресс.

Наконец, переедание в стрессовых ситуациях может быть вызвано эмоциональной дестабилизацией, которая может требовать помощи специалиста для выявления и преодоления проблемы.