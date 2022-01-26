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Автор Артём Пермяков

Пушилин заявил о готовности Украины напасть на Донбасс

Мир

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о готовности украинских войск пойти в атаку на Донбасс. По его мнению, ситуация зависит от политического решения киевского руководства и давления на власти Украины со стороны Запада.

Пушилин заявил о готовности Украины напасть на Донбасс

"То, что у Украины на данный момент все готово к наступательным действиям, это уже факт", — заявил Пушилин в эфире "Россия 1".

Пушилин добавил, что руководство ДНР готовится к худшему, чтобы защитить мирное население Донабасс.

"Мы со своей стороны только должны готовиться к самому худшему сценарию, чтобы быть готовыми защитить гражданское население", — сказал Пушилин.

Военная помощь от России

Пушилин отметил, что вооружённые силы ДНР нуждаются в средствах борьбы с турецкими БПЛА "Байрактар". По мнению военных специалистов, ударные беспилотники предопределили итог противостояния в Карабахе в пользу азербайджанской стороны.

Ранее с предложением оказать военную помощь непризнанным республикам к президенту России Владимиру Путину обратилась партия "Единая Россия". Таким образом депутаты надеются остановить агрессивные действия Киева в отношении Донбасса.

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Автор: Артём Пермяков, Куратор: Любовь Степушова
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