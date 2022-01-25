Венесуэла поможет России в военном конфликте с США

Посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдассаров, ссылаясь на многочисленные неофициальные переговоры с венесуэльскими политиками, заявил, что Каракас готов оказать России военную поддержку в случае дальнейшего ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Однако возможное создание российских военных баз, которое недавно было анонсировано журналистами, невозможно в соответствии с Конституцией Венесуэлы.

"С первых минут истерии, которая возникла после слов заместителя госсекретаря Сергея Алексеевича Рябкова о вероятности размещения российской военной инфраструктуры в Венесуэле или на Кубе на Западе и в США, я получал звонки от венесуэльских политиков и членов правительственного кабинета, встречался с ними, и они выразили свою однозначную и вообще непоколебимую поддержку", - сказал дипломат, отвечая на вопрос ведущего канала Solowjow Live на YouTube .

По словам Мелик-Багдассарова, эти заверения о поддержке ожидаемы, учитывая общие черты, которые имеют отношения России и Венесуэлы с Западом в новейшей истории:

"Потому что они прошли через все это и вместе с нами проходят через эту форму беспрецедентного давления с помощью незаконных ограничительных мер, клевета, издевательства на международной арене, все средства давления в арсенале наших западных партнеров. Вы столкнетесь со всем этим в полной мере. Поэтому вы прекрасно понимаете, что отношения между нашими странами имеют только возможность дальнейшего укрепления".

Посол напомнил, что военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой началось в 2001 году с подписания соответствующего соглашения:

"Наши специалисты, занимающиеся ремонтом и обслуживанием военной техники, все еще работают здесь. Наши совместные усилия также улучшают оборонные возможности Венесуэлы".

Однако дипломат уточнил, что создание там (в Венесуэле) российских или любых иностранных военных баз было бы неконституционным. Но и без базы Каракас сможет помочь:

"Венесуэла имеет хорошо развитую портовую инфраструктуру. Здесь есть глубоководные порты, гражданские порты и различные базы её собственного военного флота. Более того, сюда уже заходили наши авианосные и ракетные крейсера, и мы не видим в этом абсолютно ничего экстраординарного".

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