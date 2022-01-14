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Автор Игорь Рябов

Il Giornale: америнцев ужаснула одна из фраз замглавы МИД России Рябкова

Мир

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков ужаснул США напоминанием неспокойного 20 века, когда у Советского Союза были военные базы на Кубе и в Венесуэле, сообщает обозреватель итальянского издания Il Giornale Лоренцо Вита.

Il Giornale: америнцев ужаснула одна из фраз замглавы МИД России Рябкова

По словам автора статьи, для США это напоминание является болезненным.

"Возвращение призрака холодной войны в Центральную и Южную Америку — кошмар, о котором Вашингтону, возможно, придется вспомнить", — пишет Лоренцо Вита.

Он отметил, что размещённые на Кубе советские ракеты и угроза ядерной бомбардировки побережья США ужасали американцев в прошлом веке.

По мнению автора материала, слова Рябкова "ранили" общественность Соединённых Штатов, потому что напомнили Вашингтону, что у Москвы до сих пор есть союзники и партнёры за океаном. Лоренцо Вита считает, что Белый дом не должен недооценивать военно-политические связи России в Латинской Америке.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков объяснил, почему НАТО воспринимает Россию как главного врага. По словам дипломата, Москва никогда не допустит решений, которые шли бы в обход её интересов. Альянс это знает, поэтому и рассматривает Россию исключительно как противника, подчеркнул он.

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