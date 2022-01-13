EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Рябков назвал причину того, почему НАТО видит в России главного противника

Мир

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков объяснил, почему НАТО воспринимает Россию как главного врага.

Рябков назвал причину того, почему НАТО видит в России главного противника

Российский дипломат пояснил, что РФ никогда не допустит решений, которые шли бы в обход её интересов. Альянс это знает, поэтому и воспринимает Россию исключительно как противника.

"Россия сейчас главный противник НАТО только по той причине, что она стремится твёрдо и последовательно отстаивать собственные интересы", - передаёт RTVI слова Рябкова.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко по итогам прошедших переговоров по гарантиям безопасности также заявил, что НАТО воспринимает Россию как основного противника, однако он добавил, что российская сторона не может допустить ущемления её интересов.

"НАТО просто отказалась от взаимодействия, заявила о том, что она переходит к сдерживанию России. Россия — их главный противник и главная угроза, с чем мы согласиться не можем и будем принимать все меры — политические, военно-технические — для того, чтобы не допустить какого-либо ущемления законных интересов оборонных и безопасности России", — высказался Грушко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Флот НАТО прорвался в Черное море: Подготовка к войне или акт устрашения?
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато россия сергей рябков
Новости
Переписка Зеленского с приятелем выглядит как пророчество
Рябков назвал причину того, почему НАТО видит в России главного противника
Замглавы МИД Рябков: Украина упивается иллюзией реванша
Клава Кока оказалась в больнице после отдыха в Куршевеле
Эксперт: в Казахстане могут возникнуть три "народные республики"
Собчак об участии Волочковой в шоу "ЧБД": "Есть люди, которые сами себя убивают"
Российский дипломат предостерёг Запад от затягивания переговоров по безопасности
Греф: Сбербанк невозможно напугать новыми санкциями США
Мясников рассказал о болезни, похожей на цистит, при которой лекарства бессильны
Чубайс рассказал, как Путин увёл Россию с "тупого" пути развития
Последние материалы
Рябков назвал причину того, почему НАТО видит в России главного противника
Замглавы МИД Рябков: Украина упивается иллюзией реванша
Клава Кока оказалась в больнице после отдыха в Куршевеле
Эксперт: в Казахстане могут возникнуть три "народные республики"
Собчак об участии Волочковой в шоу "ЧБД": "Есть люди, которые сами себя убивают"
Российский дипломат предостерёг Запад от затягивания переговоров по безопасности
Греф: Сбербанк невозможно напугать новыми санкциями США
Точка поставлена? Кремль не отказался от сотрудничества с Аскаром Умаровым
Мясников рассказал о болезни, похожей на цистит, при которой лекарства бессильны
Чубайс рассказал, как Путин увёл Россию с "тупого" пути развития
Популярное
Происшествия
Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"

Михаил Зеленский, первое лицо программы "Прямой эфир" на ТК "Россия 1", скончался во время отдыха в Доминикане.

Скончался Михаил Зеленский — первый ведущий "Прямого эфира"
Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России
Мир. Новости мира
Myśl Polska: США и НАТО готовят "дьявольский" план против России
Происшествия
Депутата убили в Нижегородской области: возбуждено уголовное дело
Мир. Новости мира
Аскар Умаров ответил на обвинения в русофобии: "Я за дружбу"
Ирина Шлионская Что делать, если ваш босс оказался абьюзером Ирина Шлионская Александр Артамонов "Борей-А" неприятно удивил Вашингтон Александр Артамонов Василий Амирджанов Драпеко предложила удивить мир российским киногероем Василий Амирджанов
Бывший СССР
Сделает ли Кремль выводы из назначения русофоба главным идеологом Казахстана
Здоровье
Фармаколог Кондрахин назвал неожиданный "сюрприз", который готовит "омикрон"
Политолог Лепёхин: Казахстан поспешил с выводом миротворцев ОДКБ из страны
Мир. Новости мира
Политолог Лепёхин: Казахстан поспешил с выводом миротворцев ОДКБ из страны
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников