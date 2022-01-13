Рябков назвал причину того, почему НАТО видит в России главного противника

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков объяснил, почему НАТО воспринимает Россию как главного врага.

Российский дипломат пояснил, что РФ никогда не допустит решений, которые шли бы в обход её интересов. Альянс это знает, поэтому и воспринимает Россию исключительно как противника.

"Россия сейчас главный противник НАТО только по той причине, что она стремится твёрдо и последовательно отстаивать собственные интересы", - передаёт RTVI слова Рябкова.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко по итогам прошедших переговоров по гарантиям безопасности также заявил, что НАТО воспринимает Россию как основного противника, однако он добавил, что российская сторона не может допустить ущемления её интересов.

"НАТО просто отказалась от взаимодействия, заявила о том, что она переходит к сдерживанию России. Россия — их главный противник и главная угроза, с чем мы согласиться не можем и будем принимать все меры — политические, военно-технические — для того, чтобы не допустить какого-либо ущемления законных интересов оборонных и безопасности России", — высказался Грушко.

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