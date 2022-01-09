Самолёты ВКС РФ вывезли из Алма-Аты 500 россиян

Самолёты ВКС России вывезли из Алма-Аты 500 граждан РФ. Сотрудники МИД обработали более 1200 обращений, которые поступили на "горячую линию", сообщили в МИД РФ.

Эвакуация россиян из Алма-Аты была осуществлена военно-транспортными самолётами.

Беспорядки в Казахстане начались второго января после поднятия в два раза цены на сжиженный газ. Наибольший очаг митингов, а затем погромов и мародёрства был организован в Алма-Ате.

Пятого января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой помочь справиться с "террористической угрозой". Военные силы были введены в страну. Силы ОДКБ заняли стратегические объекты в республике.

В то же время казахстанские силовики проводят контртеррористическую операцию и "зачистки" городов. Сообщалось о том, что в результате действий правоохранительных органов были задержаны более пяти тысяч преступников.

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