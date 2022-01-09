Беспорядки в Казахстане: первые итоги и уроки для России

Политический обозреватель Максим Юсин подвёл предварительные итоги январских событий в Казахстане. Второго числа в стране начались беспорядки, поводом к которым стало повышение цен на сжиженный газ в два раза.

Беспорядки, которые охватили весь Казахстан, больше всего разгорелись в Алма-Ате. В бывшей столице до сих пор слышна стрельба — силовики проводят зачистку города.

Фактор России и ОДКБ

По мнению Юсина, решающим фактором, который позволил переломить ситуацию в пользу властей Казахстана, стала помощь со стороны России, оформленная через ОДКБ. Эксперт отметил, что решение в Москве было принято и реализовано очень быстро.

"Для властей страны это, во-первых, стало важнейшей моральной поддержкой. А во-вторых, позволило высвободить необходимые силовые ресурсы для стабилизации обстановки в наиболее горячих точках — в первую очередь в Алма-Ате. В итоге казахские силовики, в первые дни кризиса производившие жалкое впечатление и явно деморализованные, сумели быстро перехватить инициативу", — написал в Facebook Юсин.

Удачный дебют ОДКБ

Юсин отметил, что первое применение сил ОДКБ стало важным прецедентом. Эксперт считает, что противники РФ на постсоветском пространстве будут держать в уме действия ОДКБ в Казахстане.

"ОДКБ дебютировала как сила, способная противостоять не только внешней агрессии (в этом качестве она так ни разу пока и не была задействована), но и попыткам сменить режим в том или ином государстве", — считает Юсин.

Также обозреватель отметил, что на данный момент миротворческому контингенту удаётся реализовать оптимальный сценарий вмешательства — несут охрану на ключевых объектах в Казахстане, разгружая местных силовиков, но не вступают в боестолкновения и потерь не несут.

Тандема Токаев — Назарбаев больше нет

Ещё одним итогом событий в Казахстане стала трансформация власти в стране. По мнению Юсина, правящего тандема Нурсултана Назарбаева и Касыма-Жомарта Токаева больше нет, а все люди первого президента смещены со своих постов.

"Отныне вся власть в руках одного человека — действующего главы государства Токаева. Это необязательно свидетельствует о том, что Токаев и его окружение могли быть заинтересованы в кризисе. Но факт, что именно они стали в итоге главными выгодоприобретателями", — продолжил Юсин.

Влияние России на Казахстан

Юсин отметил, что после январских событий в Казахстане усилится влияние на Россию. Вместе с тем, пока непонятно, каким образом Москвой это будет использовано.

"Открытым остаётся вопрос, как Москва использует это обстоятельство. Будет ли, например, более настойчиво отстаивать права русских граждан Казахстана, которые в последние годы явно ущемлялись", — написал Юсин.

"Неправильная" революция и предательство силовиков

По словам Юсина, события в Казахстане мало напоминали классический переворот или попытку захвата власти. Действия погромщиков и мирных митингующих кем-то направлялись, но привычных в таких ситуация лидеров не было.

По мнению эксперта, беспорядки стали возможными благодаря действиям силовых структур, которые сознательно провоцировали погромы и грабежи.

"Двухмиллионная Алма-Ата на несколько дней фактически была отдана на разграбление мародёрам, а охрану международного аэропорта крупнейшего города страны подозрительно сняли именно в тот момент, когда "революционеры" направились его захватывать. В свете этих событий аресты и чистки в руководстве силовых структур Казахстана, о которых сообщается в последние дни, не должны удивлять", — заявил эксперт.

Влияние на переговоры России и США

События в Казахстане должны оказать влияние на международную обстановку. В частности, быстрая реакция России повлияет на переговоры между РФ и США, которые запланированы на 9-10 января в России.

"Стабилизация обстановки в Казахстане, достигнутая в столь сжатые сроки и при решающей роли России, должна оказать влияние (как минимум психологическое) на ход российско-американских консультаций, которые как раз сегодня начинаются в Женеве. Москва показала, что на постсоветском пространстве именно она остаётся главной, решающей силой. И что при необходимости она может действовать и быстро, и решительно, и эффективно", — подытожил Юсин.

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