Силы ОДКБ взяли под контроль стратегические объекты в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл совещание оперативного штаба по ситуации с беспорядками в республике. Глава государства получил отчёт о работе вооружённых сил и правоохранительных органов по наведению порядка в стране.

Силовики продолжают зачистку населённых пунктов от вооружённых формирований. Силы ОДКБ взяли под охрану ряд стратегических объектов, сообщает пресс-служба Токаева.

"Проводятся оперативные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию террористов, сбору и документированию доказательной базы, проведению соответствующих экспертиз", — говорится в сообщении.

Силовики задержали 5,8 тыс. человек, которые участвовали в беспорядках. Заведены 125 уголовных дел.

Токаев поручил создать комиссию по ликвидации последствий беспорядков. Правительству предложено оперативно приступить к восстановлению административных зданий и социальных объектов в регионах Казахстана.

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