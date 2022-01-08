Нур-Султан ждут санкции Запада, приготовится Баку и Ташкенту

США и ЕС введут санкции против Казахстана за борьбу с "мирным населением". Ильхам Алиев или Шавкат Мирзиёев следующими пройдут испытание на "дружбу" с Западом.

Запад советует Казахстану избегать помощи России

После нескольких дней молчания Запад высказался по поводу антитеррористической операции в Казахстане.

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что его ведомство надеется получить от властей Казахстана аргументированный ответ на вопрос, чем была вызвана необходимость ввода в страну миротворческого контингента ОДКБ .

Госсекретарь США Энтони Блинкен уточнил, что казахстанские власти "определенно способны адекватно реагировать на протесты" таким образом, чтобы "уважать права протестующих" и поддерживать закон и порядок.

"Поэтому непонятно, почему они испытывают потребность в какой-либо помощи извне, поэтому мы пытаемся узнать об этом больше", — сказал Блинкен 7 января во время пресс-конференции в Госдепартаменте.

Аналогичного мнения придерживается и ЕС. Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель выступил с утверждением, что военная помощь Казахстану со стороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) наводит его на мысли "о ситуациях, воспоминаний о которых лучше избегать".

Вопрос о санкциях против Казахстана уже поставлен

Как только забрезжил рассвет над Казахстаном после нескольких ночей террора, беглый казахстанский предприниматель Мухтар Аблязов и позиционирующий себя в западных СМИ одним из лидеров протеста попросил у США и Евросоюза ввести санкции против властей Казахстана.

Западная пресса пишет , что протесты против "коррумпированной власти" были "жестко подавленные Токаевым — марионеткой, поставленной три года назад историческим лидером Нурсултаном Назарбаевым". То есть нагнетается предсанкционная атмосфера.

Реально армия НАТО в регионе не присутствует, поэтому у Запада мало шансов повлиять на развитие событий кроме санкций. Они будут жёсткими особенно если Казахстан начнёт выходить из проектов сотрудничества с Западом.

Ещё раз ударить по России

Санкции будут введены ещё и потому, что есть мнение, что они приведут к "резкому росту и без того ужасно высоких потребительских цен и возможному дефициту предложения" в России. И это приведёт в РФ к восстанию аналогичному казахстанскому.

"Этот сценарий выглядит еще более угрожающим на фоне всплесков заболеваемости омикроном и серьезно перегруженной системы здравоохранения России", - указывает корреспондент DW Андрей Гурков.

Санкции Запада ждут всех лояльных Путину постсоветских лидеров

Заметим, что Казахстан в июне прошлого года отказался давать консолидированный ответ в рамках ЕАЭС на антироссийские санкции.

В министерстве иностранных дел Казахстана заявили, что цель ЕАЭС обеспечить свободное перемещение товаров и рабочей силы, и политизировать этот торговый блок не следует.

Ещё ранее Нур-Султан и Вашингтон "договорились продолжить консультации по обеспечению того, чтобы [антироссийские] санкции не имели непредвиденных последствий для экономики Казахстана, сообщалось в заявлении пресс-службы МИД Казахстана.

Однако теперь, когда Казахстан оказался на линии огня инспирированных Западом через Турцию событий, его многовекторная позиция может измениться, как изменилась позиция Белоруссии.

Санкции могут быть наложены и на власти Армении, Киргизии и Таджикистана, если Запад сочтёт применение сил ОДКБ в Казахстане чрезмерным против "мирных протестующих". Тем ценнее этот демарш стран ОДКБ против Запада.

Обстоятельства формируют вокруг РФ новый центр силы, и если угрозы расправится со всеми, кто "дружит с Путиным", ещё не поняли в Азербайджане и Узбекистане, то Ильхам Алиев или Шавкат Мирзиёнев, следующими пройдут испытание на "дружбу" с Западом.

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