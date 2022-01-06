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Автор Любовь Степушова

Эксперт объяснил, почему США и ЕС против операции ОДКБ в Казахстане

Мир

За ваххабитами, стремящимися к власти в Казахстане, стоят спецслужбы Великобритании и США, считает эксперт Алексей Леонков.

Бунтовщики в Алма-Ате, когда идут в атаку на силовиков, в качестве живого щита используют захваченных в плен военных, пуская их впереди себя. Обезглавленные трупы полицейских находят на улицах.

Тем не менее, главный дипломат ЕС Жозеп Боррель во время визита в Киев заявил, что ввод в Казахстан войск ОДКБ "вызывает воспоминания о ситуациях, которых следует избегать". Пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки заявила, что у США есть вопросы относительно законности запроса Казахстана на развертывание в стране сил ОДКБ.

"Мы внимательно отслеживаем сообщения о том, что Организация Договора о коллективной безопасности направила свои Коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы о характере этого запроса [Казахстана], о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого", — сказала Псаки

В комментарии для Pravda. Ru военный эксперт Алексей Леонков отметил, что за тем, что происходит в Казахстане, стоят внешние силы, которые проявляются в том, что среди бунтующих есть "очень много наёмников, которые ведут настоящую вооруженную борьбу".

"Стреляют в представителей правопорядка. Есть уже многочисленные жертвы. А также есть даже жертвы с отрезанием голов. Это говорит о том, что в рядах этих бунтующих находятся радикалы, ваххабиты, которые могли бы проявить себя в других горячих точках под знаменами будь то "Исламское государство"*, будь то "Аль-Каида"* или "Талибан"*.

Эксперт подчеркнул, что за этими террористами "тянутся длинные ниточки, которые приводят к спецслужбам известных государств таких как Великобритания, США и других стран НАТО".

Алексей Леонков считает, что "такого рода мероприятия, как в Казахстане не планируются как спонтанные".

"Не стоит произошедшее воспринимать именно как спонтанное мероприятие — подняли цены на газ — народ вышел на улицы. Нет. Всегда это большая спланированная акция, которая начинается с протестов, выхода людей на улицы и заканчивается большими людскими жертвами. Примеров тому много: Украина, Белоруссия, это всё виды "цветных революций", которые мы наблюдали в последнее ушедшее  десятилетие. Сейчас уже 2022 год. Но все "цветные революции" имели определенный сценарий. Я думаю, что в Казахстане будут испробованы все виды этих сценариев", — сказал Алексей Леонков.

Власти Казахстана 6 января заявили, что в Алма-Ате полным ходом идёт антитеррористическая операция. Накануне президент Касым-Жомарт Токаев обратился к ОДКБ с просьбой помочь провести антитеррористическую операцию. ОДКБ приняла решение направить в Казахстан контингент, который обеспечит безопасность объектов инфраструктуры, сообщил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников.

Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению задач в Казахстане, сообщает секретариат организации.

МИД России рассматривает происходящие в Казахстане как "инспирированную извне попытку насильственным путём, с использованием подготовленных и организованных вооружённых формирований, подорвать безопасность и целостность государства".

Протесты начались после повышения стоимости газа с 60 до 120 тенге и за несколько дней охватили 14 городов. Протестующие требовали снижения до 50 тенге за литр. Они этого добились, правительство подало в отставку.

*Террористические организации, запрещённые в РФ

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан алексей леонков касым-жомарт токаев
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