Белый дом: у США есть вопросы по поводу обращения Казахстана к ОДКБ

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге 6 января, что у Соединённых Штатов имеются вопросы относительно законности обращения Казахстана к ОДКБ.

"Мы внимательно отслеживаем сообщения о том, что Организация Договора о коллективной безопасности направила свои Коллективные миротворческие силы в Казахстан. У нас есть вопросы о характере этого запроса (Казахстана), о том, было ли это законным приглашением или нет. На данный момент мы не знаем этого", — сказала Псаки.

Она также призвала силы ОДКБ и правоохранительные органы соблюдать международные обязательства в области прав человека в Казахстане, сообщает ТАСС.

Надо ли это понимать так, что в Вашингтоне ставят по сомнение право государства-участника ОДКБ обращаться за помощью к другим странам, входящим в эту организацию?

Тем временем, вот как подаёт события в Казахстане и размещение в стране миротворческого контингента стран-участниц ОДКБ американская The New York Times.

Вот заголовки на сайте издания:

онлайн-трансляция озаглавлена "Russia Sends Troops to Kazakhstan to Help Quell Uprising" ("Россия отправляет войска в Казахстан, чтобы помочь подавить восстание");

один из материалов назван "A Russia-led military force deployed to Kazakhstan, where dozens were reported killed in street fighting" ("Военные силы под руководством России дислоцированы в Казахстане, где, как сообщается, десятки людей были убиты в уличных боях").

А вот тот же материал на странице издания в Twitter: "Breaking News: Dozens of antigovernment protesters were killed in Kazakhstan, the police said, as Russian-led troops tried to restore order" ("Последние новости: Десятки антиправительственных демонстрантов были убиты, заявила полиция, когда российские войска пытались навести порядок").

Что называется, почувствуйте разницу…