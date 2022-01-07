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Автор Любовь Степушова

А где же Нурсултан Назарбаев?

Мир » Бывший СССР

После попытки переворота в Казахстане, остаётся неясным вопрос, а где же Елбасы Нурсултан Назарбаев, которого его преемник неконституционным путём убрал из власти.

А где же Нурсултан Назарбаев?

Токаев переиграл всех с помощью Путина

Напомним, что Касым-Жомарт Токаев возложил на себя обязанности председателя Совета безопасности вместо бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, что противоречит Конституции, в которой этот пост закреплён за Елбасы пожизненно.

Эксперт Пётр Своик предполагает, что бунт в Казахстане — это результат противостояния казахских элит в процессе транзита власти. Одна часть — это "кошельки Назарбаева", которые боятся потерять бразды правления, а другая — это тоже назарбаевские люди, но стремящиеся сместить первых. Место Токаева в этой борьбе пока не ясно, но ясно, что среди силовиков он влияния не имеет.

Похоже, что его шаг по привлечению к антитеррористической операции ОДКБ стал неожиданным для казахских жузов, затеявших передел власти.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин провел несколько разговоров с Токаевым (но не с Назарбаевым). Таким образом, Москва сделала ставку на президента, а не на Елбасы. Это, заметим, очень мудрый шаг, который даст возможность подключить Казахстан в перспективе к Союзному государству, которое строится пока только с Белоруссией.

Но вопрос остаётся: а может быть Назарбаев скончался, и поэтому Москве не из чего выбирать?

А где же Елбасы?

А если он жив, способен ли он на ответные шаги? Orda. kz сообщает, что Назарбаев и его дочери со своими семьями покинули Казахстан, в стране остаётся только старший брат Болат Назарбаев.

Некоторые Тelegram-каналы информируют, что Назарбаев, возможно, скончался ещё до бунта (он, действительно, был плох, еле двигался) и именно это привело к трагическим событиям.

Однако после отставки правительства Казахстана Токаев не переназначил ни министра обороны, ни министра внутренних дел. Среди назначенцев Токаева — глава Комитета национальной безопасности (КНБ) и глава Службы охраны Президента.

В своём обращении к еароду Токаев поблагодарил страны ОДКБ, но ни разу добрым словом не помянул не только силовиков, но и никого из представителей конфликтующих казахских элит. Значит, он не опирается пока ни на кого, кроме как на контингент ОДКБ.

Это значит, что Назарбаев жив и с ним и его ближайшим окружением достигнут компромисс, вероятно, о невмешательстве в ситуацию в обмен на жизнь.

Специальный корреспондент "КП" в Алма-Ате Владимир Ворсобин сообщает, что в скором времени планируется обращение президента Токаева к казахстанцам, который выступит и объявит о "заговоре силовиков", а главным заговорщиком назначат бывшего главу КНБ Масимова.

"По всей видимости, происходит "революция сверху". Теперь президент Токаев пытается убрать Назарбаева и его клан от власти в Казахстане совсем", — делает вывод Ворсобин.

Таким образом, скорее всего, Назарбаев жив, но, возможно, недееспособен, и скоро объявится где-нибудь в Европе или в одной из стран Залива.

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Где Назарбаев?
Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан касым-жомарт токаев нурсултан назарбаев
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