Пётр Своик: транзит власти в Казахстане завершён

Организация бунта в Казахстане на совести местных элит, которые при транзите стали беспокоиться за свою судьбу и делить власть. Внешний фактор присутствует, но он не решающий, считает казахстанский политик Пётр Своик.

В Казахстане интеллигенция в шоке

В Казахстане с начала января начался "беспощадный бунт", считает политик, экономист Пётр Своик. В комментарии для Pravda. Ru он отметил, что "кто-то" сумел собрать "горючий материал" в виде обездоленной, не имеющей ни работы, ни образования казахской молодежи и привезти его, прежде всего, в Алма-Ату, и там "поджечь".

"Для нас — это целый шок. Интеллигенция с раздражением и бессилием наблюдает за всем происходящим. Все политические партии в Казахстане под контролем, общественные организации — тоже, их лидеры — тоже, поэтому не понятно, как такое могло произойти, ведь организационной основы у того, что сейчас произошло, казалось бы нет никакой", — сказал эксперт.

Внешний фактор присутствует, но он не главный

Политик согласился, что "присутствует некий внешний фактор", "тем более, что всё это очень неслучайно случилось как раз перед началом разговора с США и НАТО по российскому ультиматуму". И, тем не менее, подчеркнул Пётр Своик,"это точно не заграница всё организовала".

Дело в том, пояснил он, что "доставлять сюда внешний фактор весьма и весьма затруднительно", потому что "у нас в соседях не Вильнюс и Варшава, а китайский Урумчи".

У бунта казахское лицо — трайбализма и коррупции

Политик предполагает, что организационный потенциал "взялся" из самой власти — это протест части элиты против "кошельков Назарбаева".

"По мере транзита от Нурсултана Назарбаева к Касым-Жомарту Токаеву, стала нарастать борьба между частью назарбаевской элиты, которая, беспокоясь за своё будущее, начала якшаться со скрытой оппозицией, и другой частью околосемейных элит со своими целями и задачами", — уточнил политик.

Пётр Своик отметил, что к бунту также привела "казахизация" всего государственного устройства, в результате которой в Казахстане все ключевые посты в центре и в регионах закреплены только за казахами. И вся казахская политика от этого сильно пронизана "трайбализмом, внутренней конкуренцией, коррупцией".

Транзит власти в Казахстане завершён

"Вообще, весь этот "горючий материал" подожгли удивительным образом бесцельно. Это просто бунт как таковой. Прямо началось сразу с мародерства — никаких демократических лозунгов. Происходящее, конечно, шокирует и, по всей видимости, придется делать очень серьезные выводы. Это завершение транзита. Эта внутренняя конкуренция всех поразила — и Комитет национальной безопасности, и полицию, и даже армию. Сама казахская государственность оказалась рыхлой внутри и не смогла противостоять казахскому мононациональному бунту", - завершил Пётр Своик.

Власти Казахстана 6 января заявили, что в Алма-Ате полным ходом идёт антитеррористическая операция. Накануне Токаев обратился к ОДКБ с просьбой помочь провести антитеррористическую операцию. ОДКБ приняла решение направить в Казахстан контингент, который обеспечит безопасность объектов инфраструктуры, сообщил председатель комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников.

Передовые подразделения контингента ОДКБ уже приступили к выполнению задач в Казахстане, сообщает секретариат организации.

МИД России рассматривает происходящие в Казахстане как "инспирированную извне попытку насильственным путём, с использованием подготовленных и организованных вооружённых формирований, подорвать безопасность и целостность государства".

Протесты начались после повышения стоимости газа с 60 до 120 тенге и за несколько дней охватили 14 городов. Протестующие требовали снижения до 50 тенге за литр. Они этого добились, правительство подало в отставку.

Казахские СМИ сообщают, что уже трое полицейских в Алма-Ате найдены с отрубленными головами.

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