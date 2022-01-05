Токаев и Назарбаев проиграли Казахстан. Кому?

Во всех "цветных революциях" решающую роль играли силовики. На чью сторону они становились, с каким рвением защищали власть, так и решался ход событий.

Полиция и спецслужбы уже не помогут Токаеву

В Казахстане президент Касым-Жомарт Токаев объявил 5 января в 19 часов по местному времени, что возложил на себя обязанности председателя Совета Безопасности (вместо Нурсултана Назарбаева) и намерен действовать жёстко.

Однако у него остался только один ресурс — армия.

Полиция и спецслужбы ему уже не помогут, да и армия — под большим вопросом. Потому что Токаев демонстрирует слабость духа или так им и намечено. Казахстанский лидер не пошёл ни по пути Виктора Януковича, ни, тем более — Александра Лукашенко. Он просто самоустранился от диалога или от подавления протеста.

Вместо того, чтобы действовать жёстко в рамках объявленного ЧП, в 4 утра Токаев принял отставку правительства и отвел войска. Президента целый день 5 января не было в информационном поле.

А тем временем, ситуация ухудшалась с каждым часом.

На одном из видео с места событий видно, как после выстрела в полицейских, сослуживцы оттаскивают раненого, как сказал Токаев, среди полицейских есть погибшие.

В некоторых городах силовики перешли на строну бунтарей — в Актобе, Арытау, в ином случае их насильно разоружают. В Алматы правоохранителей в городе к вечеру не наблюдалось вовсе. Не видно активного сопротивления силовиков, командования, как было на Украине с "Беркутом".

А пока горят символы власти — администрация и резиденция нынешнего и первого президентов Казахстана. Пожарных тушить не допускают.

Элита Казахстана бежит на Запад

Как пишет Telegram-канал "Газ Батюшка", "кошельки" Нурсултана Назарбаева уже покинули страну. Это Патох Шодиев - совладелец горнодобывающей компании Eurasian Resources Group и глава металлургического холдинга Sat & Company Кенес Ракишев. Сообщается, что улетела на частном самолёте и "часть семьи" Назарбаева Именно ей принадлежит контроль за нефтью и газом в Казахстане.

Наблюдатели отмечают, что Алматы уже во власти протестующих. Активисты в Жанаозене предъявили властям требование о перезагрузке системы власти — должен прийти человек вне системы. Но это вряд ли, придёт опять человек из системы, только, возможно, другой. Потому что Казахстан — не самодостаточное государство.

Кто придёт к власти в Казахстане?

Если победит западное влияние, то придёт человек, который не даст переориентировать потоки углеводородов (85 % идёт на Запад). Показательно, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил накануне ситуацию в Казахстане с главой МИД ОАЭ Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном.

А эксперт по развивающимся рынкам в BlueBay Asset Management Тим Эш сказал в интервью CNBS, что, по его мнению, причина событий в Казахстане кроется в "скрытом разочаровании по поводу отсутствия демократии".

"Молодые, разбирающиеся в Интернете казахи, особенно в Алматы, вероятно, хотят таких же свобод, что и украинцы, грузины, молдаване, киргизы и армяне, которые на протяжении многих лет также выражали свое разочарование авторитарными режимами", — сказал аналитик.

Добавим к этой логической цепочке, что события в Казахстане вспыхнули сразу после визита Назарбаева и Токаева к Владимиру Путину на саммит СНГ. Возможно, что-то там было запланировано очень неприятное для Запада.

Если победит российское влияние — то придёт человек, который сделает ставку на Россию, как её сделал Александр Лукашенко. Отметим, что "загорелся" юг страны, а на севере — достаточно спокойно. Специалисты заговорили о появлении в будущем "двух Казахстанов", один из которых будет пророссийским.

Если же это будет исламистское влияние, то будут видны уши Турции. Китай тоже мог бы поставить своего человека, но это не его метод.

Китаист Николай Вавилов предположил, что цель событий в Казахстане — выход страны из ОДКБ и вхождение в тесную военную кооперацию с Турцией, а через неё с НАТО.

"Турция получает прямой коридор к Синьцзяну и начинает прямую поддержку Восточного Туркестана, Россия получает потенциальный фронт не в виде нескольких сот километров границы с Украиной, а несколько тысяч — открытых для боевиков из Афганистана и Ближнего Востока — с дестабилизацией Урала, Поволожья и Западной Сибири", — написал Николай Вавилов в своём Telegram-канале.

События в Казахстане давно предсказывались экспертами и происходят после Украины 2014 года, Армении-2018, Киргизии-2020, Белоруссии-2020 года. Везде наблюдались одни и те же ошибки властей — лояльность Западу с переориентацией на него в надежде на российские дешёвые ресурсы, но с отречением от всего русского и российского. В итоге, после победы "революций достоинства" жизнь населения, которое обманули, не становится справедливее, а цены только растут — на всё.

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