Исторический момент: армия России зашла в Казахстан

Российская армия зашла в Казахстан. Так же как и кризис в Закавказье в армяно-азербайджанском конфликте неожиданную ситуацию Москва решила с пользой для себя.

Армия РФ зашла в Казахстан надолго

Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане может занять около месяца, сказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыдкий. Однако уже стало ясно, что Косым-Жомарт Токаев самостоятельно власть удержать не сможет, учитывая гнилую государственность Казахстана, поэтому российская армия в Казахстане задержится дольше.

Номинально вошли войска ОДКБ, но, конечно, 70 военных от Армении, 200 от Таджикистана и 200 от Белоруссии, теряются на фоне 3000 бойцов из России.

Почему армия России зашла в Казахстан

Россия отправляет войска в Казахстан, потому что это жизненно ей необходимо. Появилась возможность контролировать ситуацию с русскими, приструнить радикальных националистов, обеспечить контроль над урановыми месторождениями и стратегическими объектами — Байконуром и Транскаспийским газопроводом.

Россия вводит войска в Казахстан, потому что может, и в этом состоит исторический момент. Вспомним, как Виктор Янукович просил Москву о помощи в восстановлении конституционного порядка и предотвращении государственного переворота. Но Владимир Путин решил полюбовно договориться с Бараком Обамой.

Вспомним, как по просьбе Берлина и Парижа был признан режим Петра Порошенко (как утверждал глава МИД Сергей Лавров), как по их же просьбе ( или требованию) было остановлено наступление ополчения народных республик Донбасса на Мариуполь и были заключены невыгодные для русских Минские соглашения. Но опыт показал, что Запад ведёт нечестную игру. Чем лучше к нему относишься, тем делаешь себе хуже.

В этот раз также очевидно, что за "цветной революцией" в Казахстане стоит Запад. Что за террористами, отрезающими головы полицейским, тянутся длинные ниточки, которые приводят к спецслужбам Великобритании, США и других стран НАТО. Но в этот раз Россия даже не оглянулась на позицию "мирового сообщества".

США не очень рады смещению Назарбаева

Белый дом после долгой паузы призвал протестующих и власти Казахстана к сдержанности и соблюдению законов. При этом администрация Джо Байдена попыталась всячески заверить "мировую общественность" в том, что Америка не играет никакой роли в этих событиях.

Специфика казахстанской экономики заключается в том, что она ориентирована на вывоз ресурсов, в основном, на Запад и почти полностью приватизирована тем же западными компаниями.

Так, например, в крупнейшей нефтедобывающей компании Казахстана "Тенгизшевройл" — 50% принадлежит Chevron, 25% — ExxonMobil, 20% — КазМунайГаз, и 5% — ЛукАрко (дочке "Лукойла") .

Поэтому США не очень рады отстранению от пожизненной власти Нурсултана Назарбаева, так как неизвестно, как там будет с его преемником Токаевым. А будет, с большой долей вероятности, теперь так, как подскажет РФ — гарант стабильности в Казахстане.

Похожая ситуация сложилась для России и в Армении после Карабахской войны 2020 года. Нагорный Карабах не определил статус, мир с Азербайджаном — это не окончательное решение армяно-азербайджанского вопроса, но присутствие миротворцев в Карабахе позволяет России иметь эффективный набор инструментов воздействия на ситуацию в предстоящий период.

ОДКБ оформилась как реальная союзная сила

Большой плюс в казахстанской истории ещё и в том, что у ОДКБ появились имиджевые приобретения как действующей организации, решающей конкретные задачи.

Совместная деятельность сформирует коллективную субъектность, это то, чего так не хватало всем интеграционным проектам России.

Судя по всему, не только западное, но и турецкое влияние на Казахстан будет снижено. В Турции влиятельные СМИ вообще не комментируют казахстанские события.

Таким образом, накануне переговоров с НАТО по "новой Ялте" Россия увеличивает влияние, а при успешном проведении операции по восстановлению мира в Казахстане, Москва и её союзники получат признание как третьего полюса силы в мире.

ОДКБ существует с 1992 года, на данный момент в организацию входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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