Российский спезназ уже в Алматы, уверены в Казахстане

Российский спецназ, возможно, уже вылетел в Алматы и ведёт зачистку города от террористов.

Токаев попросил помощи у ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 6 января на заседании Совета Безопасности, председателем которого он является, назвал силы, которые совершили "атаку на Казахстан" "настоящими террористами", ведомыми из-за рубежа, и попросил помощи у ОДКБ.

"Захватывают здания инфраструктуры, и самое главное захватывают помещения, где находится стрелковое оружие. Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алматы с воздушно-десантными подразделениями Министерства обороны", — сказал глава государства.

По иронии судьбы возглавляет сейчас ОДКБ Армения и её главный майданщик — премьер страны Никол Пашинян, который сообщил, что уже начал консультации с коллегами по Договору.

"Недавно я разговаривал по телефону с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Принимая во внимание заявление президента Казахстана, рассчитывающего на помощь ОДКБ в преодолении ситуации в Казахстане, я как председатель Совета коллективной безопасности ОДКБ немедленно приступаю к консультациям с руководителями государств-членов ОДКБ", — написал Пашинян в Facebook.

Российские спецназовцы уже переброшены в Казахстан

Поздно вечером в СМИ прошла информация, что силовики заходят в занятый бунтовщиками Алматы — в городе идёт антитеррористическая операция. Возможно, уже с участием ограниченного контингента "вежливых людей". Об этом пишет казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в своём Telegram-канале.

"Теперь встаёт вопрос о переброске войск и сил специального назначения (ОДКБ), что, скорее всего, уже происходит. Выбирать на данный момент (нам) не из чего. Алматы на грани коллапса. Ситуация в регионах критическая", — написал политолог.

Как сообщил Telegram-канал НЕХабар, официальное название спецоперации ОДКБ: "Во имя мира" ("Бейбіт өмір үшін") .

Telegram-канал "Салам Кыргыстан" цитирует слова анонимного силовика в Алматы, который сказал, что "уже прибыли коллеги из России и Белоруссии", а среди протестующих — присутствуют граждане Киргизии и Узбекистана, а "казахи на обеспечении ходят".

А надо ли России "заходить" в Казахстан?

Мнения наблюдателей по вопросу захода сил быстрого реагирования ОДКБ (читай России) разделились.

"Теперь (России) надо немедленно заходить и не уходить из Казахстана уже никогда. Поигрались в самостоятельность, и хватит. Если этого не сделают — это будет серьезная ошибка. Больше таких шансов история в будущем может не дать", — считает политик Олег Царёв.

Журналист Андрей Медведев полагает, что власти Казахстана должны публично отречься от антироссийской линии, прежде чем рассчитывать на помощь "русской армии".

"То есть вот всё это должны разгребать наши военные? Чтобы что? Чтобы потом снова в Казахстане травили русских за то, что они русские? Чтобы там детям в учебникам писали о том, как страдал казахский народ под пятой царизма и большевиков?", — сообщил он в своём Теlegram-канале.

По мнению Медведева, ни в коем случае нельзя отправлять в Казахстан российские войска, за исключением защиты русского населения на севере страны, и "дальнейших шагов по укреплению безопасности русских, а так же государственной границы России".

Руководитель холдинга RT Маргарита Симоньян считает, что Казахстану обязательно надо помочь. Но и некоторые условия надо поставить, среди них — Крым признать российским.

Эксперт по странам СНГ Андрей Суздальцев полагает, что ситуация с просьбой президента Казахстана о вводе российских войск в республику — это попытка втянуть РФ в карательную экспедицию против казахстанского народа.

Заметим, что перед переговорами с США и НАТО о гарантиях безопасности 10-13 января не помочь Казахстану, как главному союзнику, пусть номинальному — это заранее проиграть стратегические переговоры.

Для оказания помощи Казахстану по линии ОДКБ Россия может задействовать часть КСОР ОДКБ (31-ая отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада из Ульяновска и 98-ая гвардейская воздушно-десантная дивизия из Иваново), а также подразделения ВДВ, базирующиеся в Тульской и Костромской области.