EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Любовь Степушова

Пекин решил, что лучше поддержать операцию ОДКБ в Казахстане

Мир » Бывший СССР

Пекин поддержал действия Нур-Султана по противодействию "внешним силам", которые "инспирировали" беспорядки. Это означает, что Пекин приветствует операцию ОДКБ в Казахстане и даже смотрит на неё с перспективой.

Пекин решил, что лучше поддержать операцию ОДКБ в Казахстане

Си Цзиньпин поддержал Токаева

Глава Китая Си Цзиньпин выразил поддержку коллеге Касым-Жомарту Токаеву, указав на то, что Китай решительно против "внешних сил, инспирирующих "цветную революцию", а также против сил, подрывающих китайско-казахстанскую дружбу.

Си Цзиньпин отметил в послании президенту Казахстана, которое транслировало Центральное телевидение Китая, что в критический момент Токаев "принял решительные меры, быстро успокоил ситуацию" и подчеркнул, что готов оказать необходимую поддержку Казахстану.

6 января глава МИД КНР Ван Вэньбинь заявил на пресс-конференции, что отношения двух стран имеют статус "непрерывного всеобъемлющего стратегического партнерства".

"Китай считает, что происходящее в Казахстане является внутренним делом страны и верит, что казахстанские власти смогут решить эту проблему. Мы надеемся, что ситуация в Казахстане стабилизируется как можно скорее и общественный порядок вернется в нормальное русло" — подчеркнул глава МИД.

Китай не очень доволен усилением РФ в Казахстане, но выбирает "меньшее зло"

Как указывает в своём Telegram- канале китаист Николай Вавилов, "казахстанская модель" работы ОДКБ является предметом большого интереса внутри Китая. Успешность действий России, выверенная работа миротворцев окажет влияние на политику Пекина, считает эксперт.

По его мнению, сценарий, разворачивающийся в Казахстане имеет два возможных финала:

  1. Продолжительная гражданская война с широким участием мирового исламского движения.
  2. Или ускоренное вхождение Казахстана в состав Союзного государства России и Белоруссии.

"Для Китая вариант ухода всего сухопутного транзита под Союз неприятен, но является куда меньшим злом, чем появление на границах гигантского антикитайского Хорасана и тренировочных лагерей турецкой армии, готовящих освобождение Синьцзяна", — написал Николай Вавилов.

Для Китая Казахстан — ключевое звено в их "Новом Шёлковом пути" через Центральную Азию, поэтому стабильность в Казахстане Пекину необходима.

По последним данным, ситуация в Алма-Ате 7 января остаётся тревожной, на улицах лежат трупы, слышны выстрелы. Задержанные в городе Шымкенте провокаторы рассказали, что за участие в беспорядках им платили, а также выдавали энергетические напитки, от которых они "теряли контроль" над собой, сообщил первый заместитель главы администрации города Шынгыс Мукан.

Читайте по теме: Пётр Своик: транзит власти в Казахстане завершён

Эксперт объяснил, почему США и ЕС против операции ОДКБ в Казахстане

Исторический момент: армия России зашла в Казахстан

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан си цзиньпин касым-жомарт токаев
Новости
Политика Байдена позволяет России богатеть
Российские миротворцы помогли отбить у протестующих аэропорт Алма-Аты
Бывший банкир Аблязов назвал себя лидером протестов в Казахстане
В Казахстане мародёры совершили вооружённое нападение на силовиков
Лукашенко: беспорядки в Казахстане — попытка утопить Россию в крови
Утонувший в снегу и льдах Петербург чистят всего 306 единиц техники
Умер автор песни "Пусть бегут неуклюже" Александр Тимофеевский
Президент Казахстана Токаев приказал стрелять по террористам без предупреждения
Токаев заявил, что в Казахстане действуют иностранные боевики
Общественники пожаловались на невывоз мусора в Северной столице
Последние материалы
Политика Байдена позволяет России богатеть
Террористов и манипуляторов сознанием выявят по соцсетям
Как правильно пользоваться антиперспирантом, чтобы не навредить себе?
Новые демидовские звёзды: Михаил Пиотровский, Радий Илькаев, Юрий Молин и Анатолий Бучаченко
Российские миротворцы помогли отбить у протестующих аэропорт Алма-Аты
Можно ли вылечить невралгию тройничного нерва?
Бывший банкир Аблязов назвал себя лидером протестов в Казахстане
Сколько дней и где нужно отдыхать в отпуске, чтобы набраться сил
В Казахстане мародёры совершили вооружённое нападение на силовиков
"Роскосмос" вершит историю на фоне уголовных дел
Популярное
Мир. Новости мира
Российский спецназ уже в Алма-Ате, уверены в Казахстане

Российский спецназ, возможно, уже вылетел в Алма-Ату и ведёт зачистку города от террористов, уверены в Казахстане.

Российский спецназ уже в Алма-Ате, уверены в Казахстане
Белорусская оппозиция дала советы России по поводу Казахстана
Мир. Новости мира
Белорусская оппозиция дала советы России по поводу Казахстана
Общество
Симоньян назвала условия будущей российской помощи Казахстану
Общество
Российская "элита" требует от правительства "не лезть в Казахстан"
Ирина Шлионская Террористов и манипуляторов сознанием выявят по соцсетям Ирина Шлионская Усам Оздемиров "Роскосмос" вершит историю на фоне уголовных дел Усам Оздемиров Любовь Степушова Исторический момент: армия России зашла в Казахстан Любовь Степушова
Бывший СССР
Исторический момент: армия России зашла в Казахстан
Мир. Новости мира
В Алма-Ате силовики отразили нападение протестующих на здание полиции
Лидер Узбекистана обсудил с Токаевым ситуацию в Казахстане
Мир. Новости мира
Лидер Узбекистана обсудил с Токаевым ситуацию в Казахстане
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников