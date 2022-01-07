Пекин решил, что лучше поддержать операцию ОДКБ в Казахстане

Пекин поддержал действия Нур-Султана по противодействию "внешним силам", которые "инспирировали" беспорядки. Это означает, что Пекин приветствует операцию ОДКБ в Казахстане и даже смотрит на неё с перспективой.

Си Цзиньпин поддержал Токаева

Глава Китая Си Цзиньпин выразил поддержку коллеге Касым-Жомарту Токаеву, указав на то, что Китай решительно против "внешних сил, инспирирующих "цветную революцию", а также против сил, подрывающих китайско-казахстанскую дружбу.

Си Цзиньпин отметил в послании президенту Казахстана, которое транслировало Центральное телевидение Китая, что в критический момент Токаев "принял решительные меры, быстро успокоил ситуацию" и подчеркнул, что готов оказать необходимую поддержку Казахстану.

6 января глава МИД КНР Ван Вэньбинь заявил на пресс-конференции, что отношения двух стран имеют статус "непрерывного всеобъемлющего стратегического партнерства".

"Китай считает, что происходящее в Казахстане является внутренним делом страны и верит, что казахстанские власти смогут решить эту проблему. Мы надеемся, что ситуация в Казахстане стабилизируется как можно скорее и общественный порядок вернется в нормальное русло" — подчеркнул глава МИД.

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Как указывает в своём Telegram- канале китаист Николай Вавилов, "казахстанская модель" работы ОДКБ является предметом большого интереса внутри Китая. Успешность действий России, выверенная работа миротворцев окажет влияние на политику Пекина, считает эксперт.

По его мнению, сценарий, разворачивающийся в Казахстане имеет два возможных финала:

Продолжительная гражданская война с широким участием мирового исламского движения. Или ускоренное вхождение Казахстана в состав Союзного государства России и Белоруссии.

"Для Китая вариант ухода всего сухопутного транзита под Союз неприятен, но является куда меньшим злом, чем появление на границах гигантского антикитайского Хорасана и тренировочных лагерей турецкой армии, готовящих освобождение Синьцзяна", — написал Николай Вавилов.

Для Китая Казахстан — ключевое звено в их "Новом Шёлковом пути" через Центральную Азию, поэтому стабильность в Казахстане Пекину необходима.

По последним данным, ситуация в Алма-Ате 7 января остаётся тревожной, на улицах лежат трупы, слышны выстрелы. Задержанные в городе Шымкенте провокаторы рассказали, что за участие в беспорядках им платили, а также выдавали энергетические напитки, от которых они "теряли контроль" над собой, сообщил первый заместитель главы администрации города Шынгыс Мукан.

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