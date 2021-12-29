Телефонный разговор Путина и Байдена состоится 30 декабря

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в четверг президент РФ Владимир Путин проведёт телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом.

"Действительно, на завтра, поздно вечером, запланирован телефонный разговор Путина с президентом США", — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее официальный представитель Совета национальной безопасности США Эмили Хорн заявила, что в четверг, 30 декабря президент США Джо Байден проведёт телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

По словам Хорн, лидеры двух стран обсудят ряд тем, в том числе "предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией".

Предыдущая беседа Путина и Байдена прошла 7 декабря в режиме видеосвязи. Тогда стороны обсудили внутриукраинский кризис и выполнение Минских договорённостей. Байден обратил внимание на передвижение российских войск рядом с границей Украины и заявил о санкциях, которые США могут ввести в случае эскалации ситуации. Путин в ответ подчеркнул, что Североатлантический альянс. занимается военным освоением Украины и продвигается к границам РФ. Президент выразил заинтересованность в юридических гарантиях дальнейшего непродвижения НАТО.

Через 10 дней после общения Путина и Байдена российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы включают в себя положение об отказе от дальнейшего расширения НАТО на территории бывших республик СССР.

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