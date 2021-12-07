Путин и Байден обсудили кризис на Украине

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джозеф Байден в ходе переговоров обсудили внутриукраинский кризис и выполнение Минских договорённостей.

"Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Байден, в свою очередь, обратил внимание на передвижение российских войск рядом с границей Украины и заявил о санкциях, которые США могут ввести в случае эскалации ситуации.

Путин в ответ подчеркнул, что НАТО пытается осваивать украинские территории и приближается к границам РФ. Президент выразил заинтересованность в юридических гарантиях дальнейшего непродвижения НАТО.

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