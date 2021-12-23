"Марионетка НАТО": британцы раскритиковали Украину за стрельбу из оружия США

Подписчики британского издания Daily Express обрушились с критикой на руководство Украины за использование американского ракетного комплекса Javelin во время учебных тренировок.

По словам читателей газеты, Киев ведёт себя довольно агрессивно, хотя президент Владимир Зеленский и западные политики постоянно обвиняют РФ в "готовящемся вторжении".

"Украина из нейтрального государства превратилась в марионетку НАТО во главе с США", — отметил подписчик издания.

Другой пользователь подчеркнул, что Великобритания не будет помогать Украине в случае начала военных действий. Он предложил Киеву "прекратить геноцид на спорных территориях и повзрослеть".

Кроме того, читатели вспомнили: НАТО уже не первый год поставляет оружие на Украину.

"Складывается впечатление, что альянс ищет повод для нападения на Россию", — сказал один из пользователей.

В западных СМИ регулярно появляются публикации о том, что РФ "готовится к войне с Украиной". В Кремле уже неоднократно опровергали эту информацию. Как говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия никому не угрожает, а свои войска перемещает только в рамках собственной территории.

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