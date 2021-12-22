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СМИ: ВСУ провели в Донбассе учебные стрельбы из ракетных комплексов Javelin

Мир

Военнослужащие армии Украины провели в Донбассе первые учебные стрельбы из ракетных комплексов Javelin, сообщил украинский телеканал "Дом".

СМИ: ВСУ провели в Донбассе учебные стрельбы из ракетных комплексов Javelin

По данным СМИ, на полигоне бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) провели стрельбы из ракетного комплекса Javelin, который предназначен для уничтожения бронетехники

"Ракета после пуска может сама наводиться на цель. Это позволяет достигать практически стопроцентной точности стрельбы", — цитирует РИА Новости сообщение телеканала.

В настоящее время на вооружении ВСУ состоят около 100 комплексов Javelin и 500 ракет к ним. В случае войны с Россией Украина может использовать их в Донбассе, отмечается в материале телеканала.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов подтвердил, что ВСУ впервые применила в Донбассе противотанковый ракетный комплекс Javelin.

В конце октября украинские военные впервые использовали в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar, который выпустил ракету, уничтожившую пушку ополченцев. Минские соглашения запрещают использовать боевую авиацию и беспилотники на линии соприкосновения.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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