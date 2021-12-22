Политолог: у США есть намного более важная забота, чем Украина

Россия, предложив заключить соглашение о гарантиях безопасности, рассчитывает, что Соединённые Штаты начинают избавляться от идеологического догматизма в отношении Европы, считает научный директор клуба "Валдай", главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Фёдор Лукьянов.

По мнению эксперта, в центре нынешней дискуссии государство, перед которым ни США, ни НАТО обязательств не имеют. При этом насчёт "российского нападения" тревожатся некоторые государства, которые недавно были приняты в Североатлантический альянс. Но ни США, ни Западная Европа угроз для себя не видят, считает политолог.

"Равно как они не видят для себя и серьезных долгосрочных рисков невоенного характера, несмотря не непрекращающуюся шумиху о российском вмешательстве, куда только возможно", — отмечается в статье Лукьянова, которая была опубликована в "Российской газете".

По мнению эксперта, у США есть намного более важная забота. А именно — Китай, который в Вашингтоне считают угрозой по всем направлениям.

Однако европейские государства не особо спешат перемещать активность на Тихий океан. А государства Восточной Европы делают всё, чтобы удержать внимание и ресурсы США на себе и на российском вопросе.

Фёдор Лукьянов полагает, что на данный момент в Вашингтоне не видят возможности открыто поставить под сомнение приоритет НАТО. К тому же для значительной части истеблишмента США альянс является синонимом могущества и успеха, причём именно американского.

Эксперт напомнил, что о сомнительной ценности НАТО для Соединённых Штатов ранее заявлял Дональд Трамп, будучи президентом. А соглашаться с ним сейчас в Вашингтоне считается не самым приличным делом.

Но всё-таки поведение нынешнего президента Джо Байдена и его ближайших соратников даёт основания полагать, что идеологического догматизма в отношении Европы стало меньше.

"И пока нынешний президент сохраняет рычаги для определения основных направлений политики, коррективы возможны. На что, собственно, и рассчитана российская инициатива", — считает Фёдор Лукьянов.