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В МИД РФ назвали цель публикации документов по гарантиям безопасности

Политика

Целью публикации МИД РФ документов по гарантиям безопасности является предупреждение манипуляций в прессе по этому вопросу со стороны США, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

В МИД РФ назвали цель публикации документов по гарантиям безопасности

"Не было ни одного случая, когда они не начали бы манипулировать в прессе… Чтобы исключить какие-либо манипуляции, … мы подробнейшим образом изложили российские подходы к данным документам", — цитирует дипломата ТАСС.

Захарова рассказала, что некоторые американские деятели назвали публикацию документов по гарантиям безопасности блефом, заявив, что РФ всегда является противницей публичности.

Представитель МИД отметила в связи с этим, что до публикации документы были переданы американским властям по дипломатическим каналам, чтобы те могли ознакомиться с ними.

МИД РФ опубликовал проекты договора с США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО 17 декабря. Ранее, 15 декабря, эти документы передали американской стороне в ходе встречи в российском министерстве иностранных дел.

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Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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