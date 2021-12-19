Люди в Киеве вышли на мост с плакатами против Зеленского

В Киеве президента Украины Владимира Зеленского в рамках акции протеста обвинили в гибели людей и невыполнении обещаний. Участники держали плакаты с именами погибших из-за действий украинской власти.

"Если кратко — участники акции заявили, что Зеленский на посту президента не выполняет свои обещания, и обвинили в "предательстве всех, кто 2,5 года назад клялся превратить конец эпохи бедности в эпоху процветания, но вместо этого наживается на украинцах", — написало Vesti.ua в своём telegram-канале.

Люди разных поколений вышли на пешеходно-велосипедный мост с плакатами и перечислили имена тех, кто умер от коронавируса и погиб на Майдане.

После завершения участники акции раздали детям конфеты ко Дню Святого Николая.

Ранее политолог Руслан Бортник заявил, что референдум по Донбассу может закончиться плохо для Зеленского. Его проведение влечёт за собой риски резкого выступления населения Украины против нынешнего президента.

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