СМИ: в кортеже Зеленского заметили автомобиль с элементом для тарана людей

Недавно на улицах Киева журналисты заметили кортеж президента Украины Владимира Зеленского. На одной из машин был прикреплён элемент, который используется для защиты от крупных животных или в криминальных кругах для тарана людей.

Свидетелями передвижения необычного кортежа Зеленского стали корреспонденты Страны.ua.

"Замыкали колонну два микроавтобуса с бодигардами. На одном из бусов мы заметили необычную деталь. Бампер машины сопровождения был укреплён металлической конструкцией, предназначенной для защиты корпуса авто при столкновении. Эта деталь называется еще "кенгурятник"", — сообщили журналисты.

Изначально этот элемент был придуман американскими фермерами, чтобы защититься от крупных животных на пастбищах. В Австралии автомобилисты стали применять его, потому что сталкивались на дороге с кенгуру. А вот в криминальной сфере его используют для тарана людей.

Ранее Зеленский неудачно оговорился во время своего выступления в Верховной раде. Лидер заявил, что Украинцы смогут покупать себе жизнь.

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