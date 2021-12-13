На Украине заявили, что референдум по Донбассу закончится плохо

На Украине рассказали, к чему приведёт референдум по Донбассу, и чем он закончится для украинского лидера Владимира Зеленского. Политолог Руслан Бортник заметил, что в настоящий момент он только обострит ситуацию внутри Украины.

"В нынешних обстоятельствах его проведение даст однозначный ответ "нет!" от украинского общества, что, в свою очередь, позволит Зеленскому ответить американцам, мол, мы — демократическое государство, что ещё можем поделать?" — передаёт Vesti.ua слова эксперта.

Отмечается, что проведение референдума влечёт за собой и риски резкого выступления населения Украины против нынешнего президента.

Ранее Зеленский высказался о возможности проведения всеукраинского референдума по Донбассу.

"Тут вопрос не в статусе. У нас может быть такое в жизни, это может быть относительно Донбасса, Крыма, может быть в целом по прекращению войны", — сказал лидер во время интервью телеканалу "1+1".

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