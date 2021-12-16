Заполненность газохранилищ в ФРГ опустилась ниже 60%

Заполненность газохранилищ в ФРГ опустилась до "исторически низкого" показателя — менее 60%. Об этом сообщил исполнительный директор германской ассоциации операторов подземных хранилищ газа Себастьян Блешке.

"Уровень заполненности упал ниже 60-процентной отметки", — цитирует заявление представителя ассоциации ТАСС.

Согласно сведениям Блешке, в настоящее время заполненность газохранилищ составляет около 59%. Представитель ассоциации оценил этот уровень как "исторически низкий".

По словам Блешке, в случае если газ будет отбираться из газохранилищ так же, как на данный момент, то уже в феврале следующего года уровень их заполненности окажется очень низким.

В связи с этим исполнительный директор ассоциации операторов ПГХ призвал к бережному обращению с газом.

"Поскольку настоящая зима ещё впереди, со сравнительно небольшими запасами, безусловно, следует обращаться бережно", — заявил он.

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