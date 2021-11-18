Украина предложила создать международный газовый фонд на базе своих ПХГ

Украина предложила использовать свои подземные хранилища газа для создания Европой международного газового фонда. Об этом сообщает Минэнерго Украины со ссылкой на его главу Германа Галущенко.

Как заявил министр на онлайн-дискуссии Talks Geopolitics Европейского политического центра, создание фонда предусмотрено в среднесрочной перспективе предлагаемой Украиной концепцией Регионального партнёрства для энергетической безопасности.

"Должен быть сформирован газовый запас, который будет храниться в украинских газохранилищах, а участники фонда будут иметь доступ к газовому запасу в кризисных ситуациях", — пояснил глава министерства.

По словам Галущенко, в краткосрочной перспективе концепцией предусмотрено обеспечение дополнительных потоков газа в район австрийского Баумгартена через Украину этой зимой.

В долгосрочной перспективе предполагается разработать коммерчески привлекательные условия поставок газа в этот район.

"Мы готовы предоставить скидку на тарифы нашего оператора ГТС. И уверены, что это один из эффективных методов преодоления энергетического кризиса и дефицита газа в хранилищах Европы", — подчеркнул министр.

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