Украина предложила использовать свои подземные хранилища газа для создания Европой международного газового фонда. Об этом сообщает Минэнерго Украины со ссылкой на его главу Германа Галущенко.
Как заявил министр на онлайн-дискуссии Talks Geopolitics Европейского политического центра, создание фонда предусмотрено в среднесрочной перспективе предлагаемой Украиной концепцией Регионального партнёрства для энергетической безопасности.
"Должен быть сформирован газовый запас, который будет храниться в украинских газохранилищах, а участники фонда будут иметь доступ к газовому запасу в кризисных ситуациях", — пояснил глава министерства.
По словам Галущенко, в краткосрочной перспективе концепцией предусмотрено обеспечение дополнительных потоков газа в район австрийского Баумгартена через Украину этой зимой.
В долгосрочной перспективе предполагается разработать коммерчески привлекательные условия поставок газа в этот район.
"Мы готовы предоставить скидку на тарифы нашего оператора ГТС. И уверены, что это один из эффективных методов преодоления энергетического кризиса и дефицита газа в хранилищах Европы", — подчеркнул министр.
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