Байден: любой мировой лидер хотел бы оказаться на моём месте

Лидер США Джо Байден удивил журналистов признанием в том, что он и его жена сами готовят себе завтрак, обходясь без помощи прислуги. Об этом президент заявил на шоу, прошедшем на телеканале NBC.

"Мы с Джилл — из среднего класса, закончили колледжи, вкалывали как проклятые, родители у нас… Словом, мы не привыкли, чтобы нас обслуживали. А в Белом доме есть кому приготовить тебе завтрак, сложить одежду, поднести сумки. Они все замечательные, но у нас свои порядки. Парень, который заведует кухней на втором этаже, не должен приходить и готовить нам завтрак. Мы сами можем приготовить себе яйца или залить молоком миску хлопьев", — рассказал Байден.

Ведущий Джимми Фэллон уточнил, действительно ли Байден сам готовит себе яйца на завтрак. Глава Белого дома признался, что всё-таки приготовлением завтрака занимается его супруга Джилл, потому что сам он — "никудышний кулинар".

Байден добавил, что любой мировой лидер был бы счастлив поменяться с ним местами, потому что у США, по его словам, "больше потенциала, науки, технологий и порядочности, чем у любой другой страны мира".

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