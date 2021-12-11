Жена Байдена рассказала о психическом здоровье президента США: "Смехотворно"

Первая леди США Джилл Байден отреагировала на результаты опроса, в котором почти половина американцев усомнились в психическом состоянии действующего лидера Штатов Джо Байдена.

По словам супруги, президент работает "на износ" 24 часа в сутки и сильно устаёт, но его здоровье позволяет выполнять обязанности лидера нации. И никаких умственных отклонений у Байдена нет.

"Думаю, это просто смехотворно", — ответила Джилл Байден на вопрос журналистов из издания Insider.

Результаты социологического опроса показали, что 48% американцев считаю Байдена "неспособным" руководить страной и подозревают у президента психические отклонения.

Однако супруга лидера подчеркнула, что Байден недавно проходил полный медицинский осмотр и врачи ничего "страшного" не нашли.

Ранее лечащий врач президента Джо Байдена сообщал о результатах гистологического исследования полипа, который удалили у лидера в конце ноября. Выяснилось, что новообразование являлось предраковой аденомой. Однако в Белом доме поспешили заверить, что теперь Байден в порядке.

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